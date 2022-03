Het Europees Parlement kleurde geel en blauw voor Oekraïne, maar een EU-lidmaatschap is nog ver weg

Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, had zijn speech voor het Europees Parlement niet uitgeschreven. “De tijd van papier is voorbij”, zei hij dinsdag, terwijl hij vertelde hoe de bommen afgelopen nacht op Charkov zijn gevallen en hoe bij een ander bombardement in één klap zestien kinderen werden gedood. “We vechten voor ons leven”, zei hij, “Maar we vechten ook voor een gelijkwaardig lidmaatschap van de Europese Unie.”

Zelenski had één duidelijke vraag voor Brussel: of Europa ook zo welgemeend ja wil zeggen tegen een Europese toekomst van zijn land als zijn inwoners willen. Een Europees vooruitzicht is essentieel voor de moraal van de strijders. “Zonder zal Oekraïne eenzaam zijn”, zei Zelenski. “Bewijs ons dat wij als jullie zijn, en dan zal het licht het duister overwinnen, en het leven de dood.”

Hij kreeg zijn steun, en hoe. Als je niet beter wist, kon je denken dat het Europees Parlement een rol speelde in de reclamecampagne van de Zweedse meubelgigant Ikea. Volksvertegenwoordigers, teruggeroepen van vakantie, waren gekleed in geel en blauw en zwaaiden met geel-blauwe vlaggen. Eurocommissaris Margrethe Vestager droeg een gele broek en een blauwe trui. Achter voorzitter Roberta Metsola was een joekel van een Oekraïense vlag opgehangen, in diezelfde geel-blauwe compositie. Zelenski kreeg een staande ovatie.

Kandidaat-lid

Een paar uur later was een baanbrekende resolutie aangenomen, waarin het parlement de Europese instituties oproept om Oekraïne de status van kandidaat-lid toe te kennen. Het Europees Parlement is niet de enige die hierover iets te zeggen heeft. Daar gaat behalve het Europees Parlement ook de Commissie over en daarna moeten alle lidstaten het nog goedkeuren.

Eén van die stappen werd dinsdag al meteen gezet: in dezelfde vergadering nog zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat zij vóór is. “We verwelkomen de aanvraag van Oekraïne voor de status van kandidaat-lid.”

Maar Charles Michel, de voorzitter van de Europese raad, de club van lidstaten, was iets gereserveerder. Hij heeft brieven gekregen van een groep landen aan de oostkant van Europa die voor de kandidatuur van Oekraïne zijn, maar zei dat hij ‘weet dat er verschillende visies op bestaan’. Toch sloeg ook Michel de deur naar de snelle kandidaat-status niet dicht: “De raad zal serieus naar dit verzoek kijken en op een heldere manier gepaste keuzes maken.”

Michel noemde het tegelijk een ‘politiek en symbolisch’ verzoek. Dat zijn waarschijnlijk precies de juiste woorden, want de toekenning van de status van kandidaat-lid brengt het EU-lidmaatschap van Oekraïne weliswaar op termijn mogelijk, maar ook niet heel snel dichtbij.

Door de molen

Zoals zes landen op de Westelijke Balkan inmiddels maar al te goed weten, is het proces om bij de Europese Unie te komen een langdurige aangelegenheid. Eerst moet het land in kwestie aantonen dat het aan alle eisen van een Europese rechtsstaat voldoet. Dat houdt in dat alle nationale instituties door de molen worden gehaald. Daarnaast moet de economie aan tal van eisen voldoen. Schort er ergens iets aan, dan moeten er veranderingen worden doorgevoerd. Die moeten stevig zijn verankerd voordat er ook maar een centimeter verdere toetreding volgt.

Over 35 onderwerpen, ‘hoofdstukken’, zegt Brussel, moet een land vervolgens een soort examen afleggen. Het moet bijvoorbeeld zijn sociale regelgeving op orde hebben en ook die voor de Europese interne markt. Is het op één van die onderwerpen niet goed genoeg, dan wordt er niet gepraat over de volgende stap.

Servië en Montenegro kunnen al meepraten over die hoofdstukken. Zij hopen over drie jaar aan het eind van de 35 hoofdstukken te zijn, maar niets is zeker. Voor Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Albanië en Noord-Macedonië is het om uiteenlopende redenen nog niet zo ver. Zij gelden al jaren als kandidaat, maar daadwerkelijk EU-lidmaatschap is ver weg.

Lees ook:

Wanneer mogen Albanië en Noord-Macedonië eindelijk lid worden van de EU?

Zes landen in de Westelijke Balkan hopen al geruime tijd op lidmaatschap van de EU. Twee moeten nog met de eerste onderhandelingen beginnen. Wanneer dat kan, weet eigenlijk niemand. De Europese Top die vandaag in het Sloveense Brdo wordt gehouden, brengt hun EU-lidmaatschap niet dichterbij.