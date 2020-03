Het ene land sluit streng de grens, het ander blijft laconiek voetbalpubliek toestaan

“We nemen de juiste maatregelen op het juiste moment”, zei de Britse premier Boris Johnson gisteren, op de vraag waarom in zijn land voetbalwedstrijden nog altijd met publiek worden gespeeld. Veel andere Europese landen zien daar inmiddels van af, in Engeland zijn ze daar nog niet aan toe.

Maar ook Johnson sluit voorlopig niet uit dat het er nog van komt: de hoop dat het coronavirus snel uitdooft, is bijna overal in Europa vervlogen. “Er zullen in de komende tijd verdere beperkingen van ons dagelijks leven volgen”, zei de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn. “We zullen hier eerder maanden dan weken last van hebben.” De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zei: “Onze huidige maatregelen zullen niet de laatste maatregelen zijn”.

Flesjes desinfecterende gel

In Duitsland worden vanaf vanavond de meeste grote voetbalwedstrijden zonder publiek gespeeld. Ook besluiten steeds meer deelstaten dat grote concerten of beurzen maar beter even niet kunnen doorgaan.

Gezondheidsminister Jens Spahn had daar maandag al toe opgeroepen, maar de Duitse federale structuur verhindert dat hij zo’n maatregel kan opleggen. “Het federalisme werkt in ons nadeel”, concludeerde de Duitse epidemioloog Karl Lauterbach.

Zo kon het in Duitsland gebeuren dat de regering het weliswaar heel onverstandig vond, maar dat de voetbalwedstrijd van de Britse club Tottenham Hotspur tegen Leipzig in de Champions League gisteravond nog gewoon met 44.000 toeschouwers werd gespeeld.

Voor de regionale autoriteiten was afgelasting te kort dag. Het enige waarmee het coronavirus werd geweerd, was met extra flesjes desinfecterende gel op de toiletten.

Alleen met doktersattest

De Duitse aanpak staat in schril contrast tot die van de buurlanden Zwitserland en Oostenrijk. In Zwitserland werden afgelopen weekeinde meteen alle grote bijeenkomsten stilgelegd. Concerten en sportevenementen met meer dan duizend toeschouwers gaan voorlopig ofwel niet door, óf worden zonder publiek gespeeld. Forensen wordt bovendien afgeraden in de spits te reizen.

Oostenrijk besloot gisteren reizigers uit Italië niet meer in het land toe te laten, tenzij ze een doktersattest kunnen overleggen waarin staat dat ze gezond zijn. Tsjechië controleert inrijdende vracht­vervoerders op koorts.

Ook Denemarken legde al grote evenementen stil en de Franse regering maakte gisteren bekend dat bijeenkomsten met meer dan duizend mensen niet doorgaan. De Franse autoriteiten zeggen dat alle inspanningen in het land er inmiddels op zijn gericht om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Dat moet, om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast gaan raken.

Wel vrij over straat bewegen

De meeste Europese leiders spreken inmiddels over ‘vertragen’, waar het vorige week nog ging om ‘indammen’. Daarmee wordt de corona-bestrijding een zaak van de lange adem. “Het gaat erom dat we tijd winnen”, zei de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, toen hij de maatregelen bekendmaakte. Tegelijk blijven de autoriteiten proberen het virus in te dammen, vooral in besmettingshaarden. Ook daarin verschillen de landen. In het Duitse Heinsberg, vlak over de grens bij Sittard, zijn 323 mensen besmet en viel al een dode. Toch zijn daar alleen de scholen en kinderdagverblijven dicht, en mogen de inwoners nog vrij over straat bewegen.

De lokale burgemeester Stephan Pusch vreest dat verdergaande maatregelen op te veel verzet stuiten. “Die benadering werkt niet bij mensen in Duitsland”, zegt hij.

Boete van 600.000 euro

In Frankrijk gaan de maatregelen in de besmettingshaarden verder. Daar gingen afgelopen weekeinde in zes departementen niet alleen alle scholen dicht, maar werden ook alle andere bijeenkomsten stilgelegd. Geen galerie houdt meer een opening, geen buurthuis een cursus.

In die paar dorpen waar afgelopen weekeinde nog een lokale markt stond, zoals Creil, kwamen gendarmes de kramen sluiten.

Nog meer beperkingen gelden er voor 55 families in het Spaanse dorp Haro in la Rioja. Zij raakten besmet bij een begrafenis. Om verspreiding te voorkomen, is hun verteld dat ze hun huizen niet mogen verlaten. Doen ze dat wel, dan krijgen ze een boete van 600.000 euro.

Boris Johnson sluit niet uit dat zulke maatregelen op enig moment ook in zijn land zullen gaan komen, zei de Britse premier. Maar het blijft een afweging. Sluit je de scholen, zei hij, dan moeten ook de ouders thuisblijven – en dat zouden zomaar artsen of verpleegkundigen kunnen zijn.

Engeland: Eén pak pasta per keer In het Verenigd Koninkrijk heeft supermarkt Tesco levensmiddelen op rantsoen gezet. Mensen mogen er per bezoek maximaal vijf ‘basislevensmiddelen’ kopen. Daaronder vallen pasta, rijst, houdbare melk, conserven en zeep. In de meeste andere supermarkten is alles nog gewoon te koop, al is er soms gebrek aan desinfecterende handgel. Britse kranten doen hun uiterste best om lezers te informeren over waar nog wél handgel te krijgen is.

Geen groen feest in Ierland Als een van de weinige Europese landen kijkt Ierland langer dan een week vooruit. In het land komen ieder jaar op 17 maart ongeveer 2 miljoen mensen met groene sjaals bij elkaar om Saint Patrick’s Day te vieren. Grote carnaval-achtige parades markeren het begin van de lente, maar dit jaar niet. De festiviteiten en de parades zullen in geen enkele gemeente doorgaan. Voetbal- en rugbywedstrijden worden uitgesteld of zonder publiek gespeeld. De bevolking wordt afgeraden naar Italië te reizen.

Frankrijk: Geen markt? Niet eerlijk Jean-Pierre Bosino, de burgemeester van het 12.000 inwoners tellende dorpje Montataire in de Franse besmettingshaard Oise, voelt er niets voor om de markt te verbieden. In zijn gebied werden buitenproportioneel veel mensen besmet na een grote kerkdienst. Zij kunnen twee weken nergens naartoe. De markt verbieden gaat hem te ver: die is in de open lucht. Bovendien: “Naast de markt is een supermarkt waar geen enkele restrictie voor geldt”, zegt de burgemeester in een lokale krant. “De markt verbieden is oneerlijk.” In Parijs zijn alle grote concerten afgelast. Voor sommige evenementen wordt het aantal kaarten beperkt: voor l’Opéra Comique worden maar 800 kaarten verkocht. Ook het Louvre beperkt het aantal bezoekers, zodat er nooit duizend mensen tegelijk binnen zijn. De club La Cigale in Parijs besloot de 1400 personen die een kaartje kochten voor het optreden van Nada Surf vanavond, te verdelen in twee groepen van 700 personen. Voor elke groep houdt de band een concert: één om 19.00 uur, een volgende om 21.00 uur.

