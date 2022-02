Het eindspel rondom de Iran-deal is begonnen

1 Wat houdt de nucleaire deal ook alweer in?

Het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), oftewel de ‘Iran deal’ of nucleair akkoord, werd na lang onderhandelen in 2015 gesloten tussen Iran, de EU en de P5+1. Dat zijn de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad (de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) plus Duitsland.

Het akkoord moest de zorgen van de internationale gemeenschap rondom Irans nucleaire programma enigszins wegnemen. Hoewel Iran altijd heeft gezegd dat het atoomprogramma enkel bedoeld is voor vreedzame doeleinden vrezen velen, de VS voorop, dat het land uranium wil verrijken om uiteindelijk nucleaire wapens te vervaardigen.

Onder de oorspronkelijke deal gingen de VS en de EU akkoord met het opheffen van de strenge economische sancties die aan Iran waren opgelegd. In ruil hiervoor zou Iran het eigen atoomprogramma aan banden leggen. Enkele hoofdpunten: uranium zou niet boven de 3.67 procent verrijkt worden, een deel van geavanceerde centrifuges in Irans nucleaire installaties werden ontmanteld en inspecteurs van het internationaal atoomagentschap IAEA kregen toegang tot deze installaties om te controleren of Iran voldeed aan de verplichtingen.

2 Wat ging er mis?

In 2018 besloot president Donald Trump de VS terug te trekken uit het akkoord - volgens hem was het “de slechtste deal ooit” - en Iran opnieuw te onderwerpen aan harde economische sancties. Sinds de Amerikaanse terugtrekking legt Iran ook stelselmatig afspraken naast zich neer; naar eigen zeggen heeft het opnieuw geavanceerde centrifuges geïnstalleerd in de nucleaire centrales in Natanz en Fordow en heeft het inmiddels een voorraad van 25 kilo aan uranium verrijkt tot een zuiverheid van 60 procent, net onder de 90 procent die nodig is voor het ontwikkelen van nucleaire wapens.

Ook zijn de inspecteurs van het IAEA grotendeels geweerd uit de centrales en hebben ze de toegang tot de beelden van beveiligingscamera’s verloren - waardoor er minder zicht is op wat er binnen de centrales gebeurd.

3 En nu zitten ze weer rond de tafel?

Niet helemaal - omdat de VS officieel uit het akkoord zijn gestapt weigert Iran direct met de Amerikanen te onderhandelen, ook al zijn de gesprekken met het aantreden van president Joe Biden weer opgestart. Het Iraanse team zit samen met de andere ondertekenaars (de P4+1) in het chique hotel Palais Coburg in Wenen, de Amerikanen zitten in een ander hotel in de buurt. De diplomaten uit de EU, Rusland en China bewegen zich tussen beide locaties, om via deze ‘pendeldiplomatie’ de communicatie tussen de VS en Iran in stand te houden.

De P4+1 - zonder de VS - komen in één hotel samen, de Amerikaanse delegatie houdt zich op in een ander hotel dichtbij. Beeld AFP

De onderhandelingen lagen na de verkiezing van Irans nieuwe president Ebrahim Raisi vorig jaar enkele maanden stil; volgens Iran had het tijd nodig om een nieuw onderhandelingsteam samen te stellen. Na stevige druk vanuit de andere partijen werden de gesprekken eind november weer opgestart. Onder andere de VS en Duitsland hadden Iran gewaarschuwd dat ‘er niet veel tijd meer is’ voor het bereiken van een akkoord.

4 Waarom die haast?

Volgens de VS zal een hernieuwde nucleaire deal niks meer waard zijn als Iran nog langer de tijd krijgt de eigen nucleaire capaciteiten te ontwikkelen. Toen het JCPOA in 2015 werd gesloten werd de ‘breakout time’ - de tijd die nodig zou zijn om voldoende uranium te verrijken voor een nucleair wapen - van Iran geschat op iets meer dan een jaar. Nu wordt die geschat op ongeveer een maand - als er een akkoord komt waar Irans nucleaire programma opnieuw beperkingen opgelegd krijgt zou dit iets verlengd kunnen worden.

Maar als Iran eenmaal genoeg verrijkt uranium heeft, dan hebben de beperkingen zoals die opgetekend zijn in het JCPOA nog maar weinig zin, menen de Amerikanen. Als Iran over genoeg uranium beschikt, duurt het overigens nog wel een of twee jaar om hiermee een wapen te produceren.

5 Hoe staat het er nu voor?

De woorden van de Franse minister van buitenlandse zaken Jean-Yves Le Drian van afgelopen woensdag winden er geen doekjes om: “We hebben nu een kantelpunt bereikt. Het is geen kwestie van weken meer, maar van dagen”, beschreef de minister de stand van zaken. Volgens hem zijn de P5+1 het eens over de grote lijnen van een akkoord - nu moet alleen Iran nog instemmen. “Óf ze veroorzaken een serieuze crisis in de komende paar dagen, óf ze stemmen in met het akkoord dat de interesses van alle partijen respecteert”, voerde Le Drian de druk nog verder op.

Volgens persbureau Reuters, dat zich baseert op gesprekken met onderhandelaars, reikt de deal verder dan het opheffen van sancties en het beperken van nucleaire activiteiten. Zo wordt er ook gerefereerd naar de vrijlating van westerse gevangenen die worden vastgehouden in Iran - een stap die met het sluiten van het akkoord in 2015 ook werd genomen.

Een van de laatste obstakels die een akkoord volgens betrokken diplomaten nu in de weg staat is de Iraanse eis dat de VS garanties geeft dat ze niet nogmaals - net als in 2018 - uit de deal stappen. Volgens de Amerikanen is dit onmogelijk, omdat het volgens hen inherent is aan een democratie dat beleid weer teruggedraaid kan worden door een volgende regering.

Hoewel de Westerse onderhandelaars roepen dat het nu aan Iran is om in te binden, kaatst de Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Bagheri Kani de bal weer terug; in een tweet waarschuwde hij donderdag voor de ‘onbuigzaamheid’ van onderhandelingspartners en roept hén juist op om knopen door te hakken. Maar ook Bagheri Kani beaamt, “we zijn dichterbij een deal dan ooit tevoren”. Of de voorzichtige positiviteit die nu vanuit alle partijen te horen is rechtvaardigt blijkt, zal de komende dagen duidelijk worden.

