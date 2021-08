Het eerste vliegtuig is geland: Wat weten we van de evacuatie uit Afghanistan?

Hoeveel mensen zijn inmiddels veilig in Nederland aangekomen?

Inmiddels zijn er naar schatting ongeveer zestig Nederlanders opgehaald. Over precieze aantallen doet het ministerie van defensie geen mededelingen. In deze groep zitten in ieder geval de negen Nederlanders die donderdag met een militair transportvliegtuig Afghanistan konden verlaten, de 35 Nederlanders die woensdagavond laat landden in Amsterdam en het ambassadepersoneel dat afgelopen weekend uit het land werd gehaald.

Vandaag zijn er 79 mensen geëvacueerd uit #Afghanistan met een C-130 transportvliegtuig. Op deze vlucht zitten 69 Duitsers en 9 Nederlanders. Er staan vandaag nog meer vluchten gepland van en naar #Kabul. @MinBZ — Ministerie van Defensie (@Defensie) 19 augustus 2021

Europese landen hebben met elkaar afgesproken indien nodig elkaar passagiers mee te nemen. Woensdagavond kwamen in Schiphol daarom ook Duitsers, Britten en Belgen aan. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen met de Afghaanse nationaliteit geëvacueerd naar Nederland.

Hoeveel mensen wachten nog op evacuatie?

Dat is erg onduidelijk. Het ministerie van buitenlandse zaken wil niet zeggen hoeveel mensen op dit moment op de evacuatielijst staan. In elk geval zijn zeker nog 102 Afghanen van wie al was vastgesteld dat ze naar Nederland mogen komen, nog in het land.

Verder zijn er naar schatting enkele tientallen Afghanen die in aanmerking komen voor gezinshereniging die geëvacueerd moeten worden. Buitenlandse Zaken laat weten dat het ministerie continu werkt aan de evacuatielijsten. Zo komen onder druk van de Kamer nu meer Afghanen dan eerder in aanmerking voor evacuatie. Niet alleen de tolken, ook andere oud-medewerkers, journalisten en humanitaire werkers zouden met een vlucht naar Nederland mogen komen.

Een crisisteam werkt dag en nacht door om met iedereen contact te krijgen en zo veel mogelijk mensen te evacueren, aldus het ministerie.

Hoe gaat de evacuatie in zijn werk?

Evacués worden vanaf het vliegveld van Kaboel opgehaald met C130-transportvliegtuigen, zo blijkt uit een persbericht van het ministerie van defensie. Vanaf daar worden ze in eerste instantie naar ‘een buurland’ gevlogen. Het is onduidelijk om welk land het gaat. Daar worden passagiers tijdelijk opgevangen en staat medisch personeel klaar om, indien nodig, beperkte medische zorg te leveren . Ook het Nederlandse leger stuurde militair artsen en verpleegkundigen om daarbij te helpen. Vanaf de opvang in de regio vertrekken vervolgens vluchten naar Nederland.

Een consulair noodteam moet de gehele operatie in goede banen leiden. Dat team staat onder leiding van de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan, Caecilia Wijgers, en is woensdagavond in Kaboel aangekomen. Met hen zijn ook 62 Nederlandse militairen gearriveerd op de luchthaven. Zij zullen helpen bij de beveiliging.

Wat als mensen niet zelf naar het vliegveld in Kaboel kunnen komen?

Het kabinet is niet van plan mensen uit Kaboel of andere delen van Afghanistan op te halen en naar de luchthaven te brengen, schrijft demissionair minister van defensie Ank Bijleveld in een brief aan de Kamer. “Mensen zullen wel op eigen kracht naar het vliegveld van Kaboel moeten komen omdat de mogelijkheid ontbreekt om in Afghanistan mensen op te halen”, schrijft ze.

Het ministerie van buitenlandse zaken laat in antwoord op vragen van Trouw echter weten dat het samen met bondgenoten ‘zoekt naar mogelijkheden’. Het blijkt namelijk knap lastig om op het vliegveld te komen. De situatie rond het vliegveld is nog altijd zeer chaotisch. Duizenden mensen proberen een plek aan boord van een van de vluchten te bemachtigen om zo het land te ontvluchten.

Volgens de Taliban-autoriteiten zouden sinds zondag twaalf mensen op of rondom het internationale vliegveld van Kaboel om het leven zijn gekomen; een deel van hen door verdrukking in de menigte. Verschillende Nederlanders en Afghanen meldden de afgelopen dagen dat zij hadden geprobeerd het vliegveld te bereiken, maar dat ze er door de drukte niet in de buurt konden komen en rechtsomkeert moesten maken.

Ook de tocht naar het vliegveld, vanuit Kaboel of omliggende dorpen, is niet zonder gevaar. De Taliban houden mensen aan bij controleposten. Volgens Australische media werd een tolk die voor de Australische troepen werkte bij zo'n post in zijn been geschoten.

Hoeveel tijd is er nog om mensen in veiligheid te brengen?

Het Nederlandse kabinet zegt ‘zo lang als mogelijk’ militaire evacuatievluchten te blijven uitvoeren, maar is daarvoor afhankelijk van het Amerikaanse leger, dat de luchthaven beveiligd. In de brief aan de Tweede Kamer legt demissionair minister Bijleveld uit dat het als de Verenigde Staten uit Afghanistan vertrekken voor Nederland niet langer mogelijk zal zijn evacuatievluchten uit te voeren.

De Amerikanen willen in ieder geval tot 1 september in Afghanistan blijven, maar het Amerikaanse Congres heeft al gevraagd of militairen langer kunnen blijven, mochten tegen die tijd nog niet alle Amerikanen het land uit zijn.

