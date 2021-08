Het eerste probleem voor de Taliban: hoe run je een vliegveld?

In Kaboel was het de afgelopen dagen een zenuwachtig komen en gaan van vliegtuigen. Maar als de laatste Amerikaanse evacuatievlucht opgestegen is van het asfalt, dan zal er een ongewone rust neerdalen over Hamid Karzai International Airport. Niemand durft te voorspellen wanneer het vliegveld weer geheel operationeel zal zijn.

Het openen van het luchtruim voor internationaal vliegverkeer is een van de eerste grote taken voor de Taliban, die zelf ook nog een beetje aan het bekomen zijn van de snelheid waarmee ze het land in hebben genomen. Maar na die veroveringstocht wacht vanaf nu het taaie werk van besturen. Daarin is vliegverkeer een essentiële schakel, al was het maar om de komende tijd hulpgoederen te kunnen ontvangen, in het land waar een hongersnood dreigt.

Alleen: het runnen van een vliegveld – en van het luchtruim boven het land waar dat vliegveld ligt – is een complexe taak, die veel specialistische kennis vergt. Er zijn niet alleen verkeersleiders nodig, er zijn ook allerlei internationale richtlijnen voor veiligheid, brandweer, meteorologische monitoring, en communicatie in het luchtruim. Als een land daar niet aan voldoet, zullen internationale vliegtuigmaatschappijen er niet willen landen, of zelfs overheen vliegen.

Niet genoeg luchtverkeersleiders

In Afghanistan zelf is zulke kennis onvoldoende aanwezig. Het luchtruim is de afgelopen twintig jaar voornamelijk door buitenlanders gerund. Eigenlijk was het de bedoeling dat Afghanistan in 2014 de verantwoordelijkheid voor zijn eigen luchtruim terug zou krijgen. Maar toen de datum daar was, bleek dat er niet genoeg luchtverkeersleiders waren. De Amerikanen waren, uit veiligheidsoverwegingen, huiverig geweest om genoeg Afghanen toe te laten tot de opleiding voor zo'n cruciale functie, zo beschrijft een rapport van de ‘inspecteur-generaal voor de reconstructie van Afghanistan’ van de Amerikaanse overheid.

Sindsdien is een groot deel van de luchtverkeersleiding en het beheer van het Afghaanse luchtruim uitbesteed aan een Amerikaans privaat bedrijf, Readiness Management Support uit Kansas. De Navo bleef ook een rol spelen, vanwege de aanhoudende militaire operaties in het land. Zo was Turkije de afgelopen zes jaar verantwoordelijk voor de veiligheid van het vliegveld van Kaboel.

Turkije en Qatar gevraagd voor hulp

Begin dit jaar, toen de Amerikanen hun vertrek aankondigden, bleek dat het nog altijd niet gelukt was om voldoende Afghaans gespecialiseerd personeel op te leiden. De vakkennis die wel was opgebouwd, lijkt inmiddels ook te zijn weggesijpeld. Want nadat president Ashraf Ghani onlangs naar het buitenland vluchtte voor de oprukkende Taliban, kwamen een hoop verkeersleiders niet meer opdagen voor hun werk. Het is aannemelijk dat veel van hen, die haast per definitie samengewerkt hebben met Amerikanen, geprobeerd hebben om ook in aanmerking te komen voor evacuatie.

De Taliban hebben inmiddels Turkije verzocht om in het land te blijven om technische ondersteuning te bieden bij het openhouden van het luchtruim. Ook Qatar, dat de afgelopen weken een cruciale schakel bleek in de evacuatie van Amerikanen, zou gevraagd zijn. De Turkse president Erdogan heeft het verzoek in overweging, maar wil dan wel dat Turkse militairen ook mogen blijven, om voor veiligheid te zorgen. Zeker na de grote zelfmoordaanslag van eind vorige week zal hij er niet van overtuigd zijn dat de Taliban die veiligheid kunnen garanderen. Omgekeerd is het voor de Taliban onacceptabel dat er na 1 september nog Navo-militairen in het land zijn.

Op maandagavond werd een voorstel van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de VN-Veiligheidsraad besproken om de zone rondom het vliegveld nog enige tijd door de Verenigde Naties te laten beheren. Maar die eis kwam niet in de uiteindelijke resolutie. De westerse landen schaarden zich ten slotte achter een voorstel waarin de Veiligheidsraad de Taliban “verzoekt” om het vliegveld na het vertrek van de Amerikanen veilig te heropenen en dat het verwacht dat de Taliban de Afghanen die het land willen verlaten niet in de weg zullen staan. De resolutie werd aangenomen met dertien stemmen; China en Rusland onthielden zich.

Over land geëvacueerd naar Oezbekistan? Het is goed mogelijk dat het vliegverkeer van en naar Afghanistan deels stil komt te liggen na het vertrek van de Amerikanen. Dat zou het extra moeilijk maken voor westerse landen om de burgers en bondgenoten die nog in het land zijn te evacueren. Die zouden dan over land Afghanistan moeten proberen te verlaten. Een mogelijke route zou Oezbekistan zijn. De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas was maandag in hoofdstad Tasjkent, en maakte daar bekend dat hij een akkoord heeft gesloten met Oezbekistan, dat bereid is om Afghanen die op een Duitse lijst staan te verwerken. Het zal alleen heel lastig worden om mensen naar de Oezbeekse grens te krijgen, verwachtte Maas. Duitsland wil nog tienduizenden Afghanen evacueren en opnemen, maar de Taliban zijn niet blij met de uittocht van zoveel mensen.

