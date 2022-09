Het eerste Britse staatsbezoek in jaren moet de relatie met Frankrijk herstellen

Het grote speculeren over het eerste buitenlandse staatsbezoek van de Britse koning Charles III is begonnen. Zijn moeder Elizabeth kon door haar zwakke gezondheid de laatste zeven jaar geen staatsbezoeken meer afleggen, dus de nieuwe vorst heeft wat goed te maken. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph, die goed is ingevoerd in conservatieve regeringskringen, is het plan om de koning als eerste Frankrijk te laten bezoeken. De Britten zouden de vorst willen inzetten om de moeizame relatie met Frankrijk te verbeteren.

De verhouding tussen de twee oude rivalen verslechterde de laatste tijd door onder meer brexit, geharrewar over migranten en visserijrechten, en de botte wijze waarop het Verenigd Koninkrijk een defensiepact in het Verre Oosten aanging met Australië en Amerika, wat ten koste ging van de verkoop van onderzeeboten van Frankrijk aan Australië.

De relatie kreeg nog een extra knauw door een opmerking van de Britse premier Liz Truss vorige maand tijdens haar campagne voor het conservatieve leiderschap en daarmee het premierschap. Gevraagd of de Franse president Emmanuel Macron een vriend of een vijand is, zei Truss: “The jury is out”, oftewel: “Dat is afwachten”.

Een muur ten zuiden van de Sahara

Beide landen gebruikten het overlijden van de Queen de afgelopen anderhalve week om toenadering te zoeken. Macron gedacht de vorstin in warme woorden en zei dat het Franse volk sinds haar overlijden ‘een leegte’ voelt. Hij nodigde koning Charles uit voor een bezoek. “Ik denk dat het Britse volk en de koning de diepe genegenheid van Frankrijk voor hen voelden en de emotie die we deelden.” Tijdens een receptie, zondagavond op het Londense Buckingham Palace, de dag voor de uitvaart, werd Macron ook heel hartelijk ontvangen door Charles.

To you, she was your Queen.

To us, she was The Queen.

Een staatsbezoek aan Frankrijk, met alle grandeur die daar bijhoort, zou voor koning Charles als bijkomend voordeel hebben dat hij de aandacht kan vestigen op een megaproject om in een strook ten zuiden van de Sahara bomen te planten. Dit zogeheten Grote Groene Muur-project moet zowel de verwoestijning van de Sahelregio als de opwarming van de aarde tegengaan, en gaat Charles en Macron zeer aan het hart. De Fransen zouden een expositie over de Grote Groene Muur willen opnemen in het programma voor een staatsbezoek.

Koning Charles heeft weliswaar verzekerd dat hij zich, nu hij is aangetreden, niet meer zal uitlaten over politiek gevoelige kwesties. Maar hij is zeer begaan met milieu- en klimaatproblemen en wil zich daar graag voor blijven inzetten.

