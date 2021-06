Het Duitse nieuws wordt ‘minder mannelijk’ opgetikt

De groep, waar onder andere DPA en AFP toe behoren, liet maandag weten hun nieuwsberichten voortaan ‘met meer sensitiviteit voor discriminatie’ op te zullen te tikken en bovendien geleidelijk ‘geslachtsgebonden taal’ terug te zullen dringen. De persbureaus reageren daarmee op het gender-taaldebat dat al een paar jaar hevig woedt in Duitsland.

Zo is er veel te doen rondom het ‘gendersterretje’. Deze asterisk rukt sinds een paar jaar in Duitsland op en wordt gebruikt in meervoudsvormen die naar verschillende geslachten kunnen verwijzen. In het Duits worden in het enkelvoud namelijk veel beroepen met een vrouwelijke en een mannelijke vorm aangeduid, maar in het meervoud als ‘iedereen’ wordt – net als in het Nederlands – vaak de mannelijke vorm gebruikt.

Om de taal inclusiever te maken kan het sterretje, midden in het woord geplaatst, uitkomst bieden. De spelling van Student*innen maakt bijvoorbeeld meteen duidelijk dat hiermee niet alleen mannelijke en vrouwelijke studenten maar bijvoorbeeld ook non-binaire studenten worden bedoeld.

‘Schülerinnen und Schüler’ helemaal uitschrijven

Tegenstanders vinden onder meer dat de Duitse taal er met de asterisk niet mooier of leesbaarder op wordt. De journalisten van de persbureaus gaan het veel bediscussieerde sterretje vooralsnog niet gebruiken. Zij zullen zich van allerlei andere trucjes moeten bedienen om hun berichtgeving ‘minder mannelijk’ te maken.

Door bij een meervoudsvorm bijvoorbeeld zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm op te sommen, liefst met die laatste als eerstgenoemde, bijvoorbeeld. Dus Schülerinnen und Schüler helemaal uitschrijven wanneer gesproken wordt over ‘leerlingen’ in plaats van alleen Schüler te gebruiken.

Of door zinnen desnoods om te bouwen om het geslacht maar niet bloot te hoeven geven: ‘iedereen die rookt’ in plaats van ‘rokers’. De persbureaus zullen de komende jaren gezamenlijk de ontwikkeling van de taal volgen om te zien of deze taaltrucjes volstaan om de berichtgeving genderneutraler te krijgen.

