Het dreigt te escaleren op de Gazastrook: de spanning tussen Israël en Hamas blijft oplopen

Al bijna twee weken loopt de spanning aan de grens tussen Israël en de Gazastrook geleidelijk op. Palestijnen sturen vanuit de Gazastrook ballonnen met brandbaar materiaal de grens over die branden veroorzaken op landbouwgrond in het zuiden van Israël. Het Israëlische leger reageert met nachtelijke bombardementen en tankvuur.

Sommige van die Israëlische acties, zoals het bombardement dat in de nacht van dinsdag op woensdag werd uitgevoerd, zijn een reactie op raketaanvallen van de radicaal-islamitische militie Hamas, de machthebber in de Gazastrook. Voor zover bekend vielen bij de raketaanvallen vooralsnog geen gewonden, net zo min als bij de bombardementen.

Hamas en aanverwante groepen sturen brandbare ballonnen en de raketten de grens over, omdat ze willen dat Israël de blokkades van de Gazastrook versoepelt en meer investeringen uit Arabische landen mogelijk maakt. Sinds 2007, toen Hamas aan de macht kwam, voert Israël strenge grenscontroles uit, zijn veel producten in de Gazastrook verboden en is geen vrij verkeer van goederen en mensen meer mogelijk. De gezondheidszorg en de economie van de Gazastrook hebben daar zwaar onder te lijden.

Energietekort mogelijk problematisch voor de ziekenhuizen

Maar de afgelopen dagen heeft Israël de Gazastrook alleen maar verder afgesloten. In reactie op de brandbare ballonnen sloot Israël de grenspost Karem Shalom, vanwaaruit goederen, onder meer voedsel de Gazastrook binnenkwamen. Ook werd het Palestijnse vissers verboden nog te vissen buiten de kust van de Gazastrook.

Als gevolg van die maatregelen moest dinsdag de enige energiecentrale van de Gazastrook sluiten, omdat niet meer genoeg brandstof voorhanden was. Vanwege de grote afhankelijkheid van Israël heeft de Gazastrook normaal gesproken al slechts ongeveer zes uur per dag stroom, nu de brandstof van de centrale op is, zal dit volgens de werknemers van de energiecentrale nog verder worden verminderd tot vier uur. Het ministerie van gezondheid van de Gazastrook waarschuwt dat hierdoor grote problemen kunnen ontstaan in de ziekenhuizen.

Afgelopen maandag bezochten Egyptische bemiddelaars de Gazastrook. Zij zouden een poging willen doen om de spanningen te verminderen, maar vertrokken zonder nieuwe afspraken aan te kondigen. Sinds 2007 vochten Israël en Hamas, ondanks internationale afspraken, al drie keer een oorlog uit.

In de steden van de Gazastrook gaan ondertussen boze Palestijnen de straat op, om te protesteren tegen het akkoord dat Israël vorige week sloot met de Verenigde Arabische Emiraten. De Palestijnen voelen zich verraden door de Emiraten die diplomatieke betrekkingen aangaan met Israël, en verbranden Amerikaanse en Israëlische vlaggen.

De Palestijnen voelen zich in de steek gelaten door de Verenigde Arabische Emiraten, nu de Golfstaat diplomatieke banden aanknoopt met Israël. Maar een deal tussen Israël en de VAE zat er al heel lang aan te komen. En mogelijk volgen er meer.