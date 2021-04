Het covidreiscertificaat moet de zomervakantie redden, maar dat wordt nog een hele opgave

Twijfels zijn er nog genoeg over het Europese covidreiscertificaat, maar de Europese Commissie houdt vast aan het strakke tijdschema voor de invoering ervan. Eurocommissaris Didier Reynders (justitie) bevestigde in het Europees Parlement de streefdatum van ‘eind juni’. Hij kondigde zelfs aan dat er begin juni al een proef begint met het nieuwe systeem.

Het certificaat moet (vakantie)reizen de komende zomer vergemakkelijken. Het komt neer op een digitale QR-code, die op moet bewijzen dat de drager geen Covid-19 onder de leden heeft: ofwel dankzij een vaccinatie, ofwel een recente negatieve test, ofwel met een bewijs van herstel van een eerdere besmetting.

Geen dwangmiddel tot vaccinatie

Reynders herhaalde wat zijn Europese Commissie in maart al onder ieders aandacht bracht, namelijk dat dit certificaat geen dwangmiddel tot vaccinatie is. Discriminatie van mensen die om wat voor reden dan ook niet gevaccineerd (willen) zijn is uit den boze. “Het zou eigenlijk hier op de muren van het parlement moeten staan, maar ook van de commissie en van de raad: ‘Dit is geen vaccinatiepaspoort’.”

Menigeen vreest voor een wirwar aan coronacertificaten in de wereld, wat de reisvrijheden eerder zou beperken dan verruimen. Ook Reynders is daarvoor beducht. “Het certificaat moet makkelijk te begrijpen zijn. Lange discussies bij de gates moeten we zien te vermijden.”

Vanuit het Europees Parlement, dat vorige maand in grote lijnen instemde met het in gang zetten van het systeem, klinken nog tal van bedenkingen en regelrechte zorgen, onder meer over de privacy. Jeroen Lenaers (CDA) wilde bovendien weten of het certificaat niet makkelijk vervalst kan worden.

Prijsplafonds voor tests

Sophie In ’t Veld (D66) en Tineke Strik (GroenLinks) stelden als randvoorwaarde dat de benodigde covidtests gratis dan wel heel goedkoop moeten zijn. De kosten daarvan lopen per EU-lidstaat sterk uiteen.

Op dat laatste punt antwoordde Reynders dat dit een zaak voor de lidstaten is. Eventuele prijsplafonds voor tests kunnen volgens hem niet vanuit Brussel worden opgelegd.

Van de drie soorten ‘covidvrij’-bewijzen binnen het certificaat blijven de meeste twijfels bestaan over de ‘genezen’-verklaring na een besmetting. “Er is weinig wetenschappelijk bewijs dat zo’n herstel ook immuniteit garandeert”, zei Wojciech Wiewiórowski, toezichthouder Europese databescherming in het parlement.

