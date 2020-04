Het coronavirus slaat genadeloos toe in de Europese verzorgingshuizen

Vlakbij Cannes, in Mougins in Frankrijk, staat verpleeghuis La Rivièra. In de afgelopen weken vielen daar 36 doden, allemaal na een besmetting met het coronavirus. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Van de overgebleven 60 bewoners heeft de helft het virus ook en van nog eens 19 ouderen was de testuitslag onduidelijk.

La Rivièra is geen uitzondering. Momenteel regent het berichten uit verpleeg- en verzorgingshuizen uit het hele land: in de één vielen 20 doden, in de ander 30. In totaal woont een derde van de inmiddels bijna 15.000 coronadoden die tot nu toe in Frankrijk vielen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Frankrijk is een van de weinige landen die cijfers heeft van het aantal coronadoden in verzorgingshuizen. Inmiddels groeit het aantal doden daar relatief sneller dan het aantal doden in de ziekenhuizen. Afgelopen vrijdag stierven in Frankrijk 290 mensen in een verzorgingshuis en 353 in een ziekenhuis.

Een ernstig tekort aan beschermingsmiddelen

Elders is de vrees dat er sprake is van onderrapportage: dat menig dode in een verzorgingshuis ten onrechte niet is geteld in de coronastatistieken. België doet dat bijvoorbeeld nog maar sinds kort. In eerste instantie leek het er daar op dat een klein percentage in het verzorgingshuis overleed. Maar maandag waren er al meer coronadoden in een zorginstelling (953) dan in een ziekenhuis (914).

Ook uit Duitsland en in Engeland komen berichten van vele tientallen doden in een enkel verzorgingshuis. In het Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg bijvoorbeeld stierven in 11 dagen 23 bewoners aan het coronavirus. Uit hele land komen soortgelijke verhalen. Deskundigen vrezen dat een nieuwe golf doden vooral in verzorgingsinstellingen voor ouderen valt. Hoeveel besmettingen er zijn, is nog niet bekend. De succesvolle Duitse strategie van vroeg testen en snel isoleren van besmette personen strekte zich niet uit tot verzorgingshuizen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk komt het ene verhaal over tientallen doden na het andere naar buiten. Britse verzorgers in oudereninstellingen hebben net als elders een ernstig tekort aan beschermingsmiddelen. Zeker duizend ouderen zijn al aan het coronavirus bezweken, schat koepelorganisatie Care England. Dat getal is een schatting – ook in het Verenigd Koninkrijk zijn ouderen noch hun verzorgers op het virus getest. Maandag werd gemeld dat in één dag 92 zorginstellingen een besmetting meldden.

Er lijkt zich een drama te voltrekken onder dementerenden in verpleeghuizen. Elke dag komen er nieuwe meldingen van oudere mensen uit deze kwetsbare groep die sterven aan corona. ‘Het is steeds weer kiezen tussen kwaden.’