Het coronavirus blijft de grote vijand in China

Chinezen die hoopten dat er na het partijcongres van vorige week eindelijk een einde zou komen aan het strenge coronabeleid in hun land, komen bedrogen uit. Verschillende miljoenensteden zijn weer geheel of gedeeltelijk in lockdown, na slechts enkele besmettingsgevallen. Daaronder ook de stad Wuhan, de bakermat van het coronavirus.

Dat de Chinese leider Xi Jinping tevreden is over het zero-covidbeleid, waarbij geen enkele besmetting wordt getolereerd, was al duidelijk uit zijn toespraak op het partijcongres. Maar de Chinese economie kan wat meer versoepeling heel goed gebruiken en dus was de hoop dat een geleidelijke verandering mogelijk zou zijn, mede dankzij de lage besmettingscijfers.

Na het congres waren er bovendien signalen die wezen op een mogelijke versoepeling. Zo kwam woensdag het bericht dat China de komende maanden geleidelijk meer buitenlandse vluchten zal toestaan. Vliegen naar China was de afgelopen jaren bijzonder lastig en duur. Ook de verplichte quarantaine van twee weken voor iedere buitenlandse reiziger wordt wellicht verkort.

200 miljoen Chinezen beperkt door maatregelen

Maar voor de Chinese burgers verandert er voorlopig nog niets, zo blijkt uit recente maatregelen in grote steden als Wuhan, Guangzhou en Xian. Die metropolen gaan niet compleet op slot, maar grote delen wel. Zo moeten 800.000 inwoners van een district in Wuhan voorlopig binnen blijven. In totaal zijn naar schatting ruim 200 miljoen Chinezen nu getroffen door beperkende maatregelen.

Opvallend is dat in Wuhan ook de verkoop van varkensvlees in delen van de stad is verboden. Volgens berichten op Chinese sociale media is dat gebeurd na de ontdekking van een besmetting die gerelateerd zou zijn aan varkensvlees. Ook al lijkt dit verhaal onwaarschijnlijk, het past wel binnen een patroon: in Peking ging woensdag het pretpark Universal Resort dicht nadat een bezoeker besmet bleek. Bovendien blijft voedsel in Wuhan een gevoelige kwestie, omdat de eerste besmetting daar is terug te voeren op een markt waar vlees, vis en levende dieren werden verkocht.

In totaal meldde China donderdag duizend nieuwe besmettingen, amper een stijging ten opzichte van de afgelopen dagen. Het is een marginaal getal op een bevolking van ruim 1,4 miljard mensen en ook niet veel vergeleken met de tienduizenden besmettingen in Shanghai in het voorjaar. Maar, zoals de naam al zegt, in het zero-covidbeleid is iedere besmetting er een te veel.

Economische schade

De schade aan de economie door de plaatselijke lockdowns wordt ondertussen niet berekend, of in ieder geval niet bekendgemaakt. Niet alleen in de getroffen gebieden ligt de bedrijvigheid grotendeels stil, ook de export lijdt onder de maatregelen. Voor veel grote steden, zoals Guangzhou, is die van levensbelang.

Inwoners van de stad Xining, hoofdstad van de provincie Qinghai, melden via sociale media voedseltekorten en oplopende prijzen. Ook daar moeten veel burgers binnenblijven en zijn sommige winkels gesloten. “Om het risico op besmetting te verminderen, zijn sommige groente- en fruitwinkels gesloten en onder quarantaine geplaatst”, meldt een bestuurder van Xining via persbureau Reuters.

Positief nieuws komt er uit Shanghai: daar is voortaan een boostervaccin beschikbaar in de vorm van een spray die geïnhaleerd kan worden. De hoop is nu dat dit nieuwe middel kan bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad, waarna minder strenge maatregelen nodig zijn.

Van de totale Chinese bevolking is inmiddels 90 procent gevaccineerd en 57 procent heeft een booster gekregen, volgens officiële cijfers. Dat betekent wel dat nog altijd meer dan honderd miljoen mensen onbeschermd rondlopen, met name ouderen en bewoners van het platteland.

