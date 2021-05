Het coronapaspoort voor de EU moet 21 juni klaar zijn voor gebruik, politici zijn het nog niet eens over de financiën

Jongere mensen die vreesden dat hun vaccinatie te laat zou komen om nog op vakantie te kunnen, mogen opgelucht ademhalen. Als ze in Europa blijven, kunnen ook zij dit jaar met vakantie. Het zogenaamde coronapaspoort dat de EU aan het ontwikkelen is, werkt ook voor mensen die nog maar één prik hebben gekregen.

Sterker nog: wie is gevaccineerd, negatief getest, óf al hersteld is van corona, mag op pad. De reiziger moet dit dan wel aantonen met een QR-code. Daarin kunnen autoriteiten elders aflezen dat iemand ‘veilig’ bevonden is.

Stroeve onderhandelingen

Tenminste, als dat paspoort er komt, want de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie liepen dinsdag nogal stroef. Heet hangijzer is vooral de prijs van coronatesten. Het paspoort, dat eerst door het leven ging onder de naam ‘vaccinatiepaspoort’ maar halverwege dit jaar van naam veranderde, is gratis, maar wie zich moet laten testen, moet daar waarschijnlijk wel voor gaan betalen.

Het Europees Parlement wil het liefst zien dat de Europese landen gratis testen ter beschikking stellen, maar weinig landen hebben daar trek in. Spanje bijvoorbeeld vreest dat het veel te duur zou worden en ook Nederland is tegen. Dat meent dat toeristen nu ook betalen voor het al gangbare ‘gele boekje’ als ze op een verre reis gaan, al wil het land ook weer niet te veel vragen. Het hoogst haalbare compromis lijkt nu dat Europese landen zich verplichten om de testen ‘betaalbaar’ te houden.

Paspoort in de auto waarschijnlijk niet nodig

Niet alleen op politiek niveau zijn er nog de nodige obstakels. Ook technisch is het nog niet helemaal klaar. Hoewel er in verschillende landen al succesvolle testen met het paspoort worden gedaan, ook in Nederland, zijn er nog talloze technische kwesties niet opgehelderd. Hoe bijvoorbeeld moet worden voorkomen dat een Deense bootmaatschappij de medische gegevens van een Nederlandse reiziger kan inzien, weet nog niemand.

De app zou op 21 juni klaar moeten zijn, waarna landen nog even tijd nodig hebben om de juiste gegevens in te voeren. Nederland zegt daar binnen korte tijd mee klaar te kunnen zijn, maar dat geldt niet voor alle landen. Duitsland, Zweden en Ierland hebben langer nodig om de vaccinatie- en testgegevens van hun burgers in te voeren. De reispas wordt daar mogelijk pas eind juli ingevoerd.

Hoewel het paspoort verplicht moet worden, zal er op de grensovergangen langs de autoweg waarschijnlijk niet op worden gecontroleerd. Alleen wie per trein, vliegtuig of boot reist wordt ernaar gevraagd.

De Britten hebben al een coronapaspoort Ze waren sneller met vaccineren en nu weer zijn de Britten, net uit de EU gestapt, ook weer sneller dan de meeste EU-landen met de introductie van een coronapaspoort. Eergisteren lanceerden ze het, maar helemaal lekker loopt het niet. Het was eigenlijk de bedoeling dat de app behalve als bewijs van vaccinatie ook zou gelden als iemand een recent negatief testresultaat had, maar dat deel van de app is nog niet klaar. Denemarken heeft dat wel. Daar is de bevolking alweer volop aan het sporten, zitten er mensen in stadions en in bioscopen. Dat kan als ze met het digitale paspoort kunnen aantonen dat ze de ziekte hebben gehad, onlangs werden getest of al een vaccin kregen.

