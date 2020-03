Het conflict tussen de VS en China wordt nu ook uitgevochten over de hoofden van de media

De Verenigde Staten beperken het aantal journalisten dat mag werken bij vestigingen van Chinese staatsmedia in Washington. Daarmee breidt het conflict tussen de VS en China zich uit naar de mediawereld, nadat Peking eerder drie Amerikaanse journalisten uitwees.

Sinds het aantreden van president Donald Trump drie jaar geleden, is de spanning tussen China en de VS opgelopen. Zo zijn de twee landen in een handelsoorlog beland die de wereldeconomie schaadt. Washington beschuldigt Peking bovendien van spionage en voert wereldwijd campagne tegen een rol voor het Chinese bedrijf Huawei bij de aanleg van nieuwe communicatienetwerken.

'Buitenlandse missies’

Nu hebben de spanningen de journalistiek bereikt. Vanaf 13 maart mogen vier Chinese bureaus in Washington maximaal honderd mensen in dienst hebben, terwijl er nu in totaal 160 werken. Het gaat om persbureau Xinhua, tv-station CGTN, radiozender CRI en de krant en website China Daily. Twee weken geleden bepaalde Washington dat het om ‘buitenlandse missies’ gaat, wat deze maatregel mogelijk maakt.

De nieuwe stap is volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo nodig vanwege ‘de langdurige intimidatie en het lastigvallen van journalisten’ door de Chinese overheid. Al jaren lang houdt Peking buitenlandse journalisten in de gaten en maakt hen het werken moeilijk, aldus Pompeo.

De Chinese aanvallen op de vrijheid van meningsuiting worden steeds ernstiger, zeggen medewerkers van de minister tegen persbureau Reuters. Ze vergelijken de huidige situatie met die in Moskou tijdens de Koude Oorlog. Washington vraagt China al jaren om journalisten beter te behandelen en nu dit niet gebeurt, is het volgens de medewerkers tijd voor maatregelen.

‘China is de echte zieke man van Azië’

De beperking voor de Chinese media is volgens Washington niet een direct antwoord op het wegsturen uit Peking van drie correspondenten van The Wall Street Journal. Die krant publiceerde vorige maand een column met als kop ‘China is de echte zieke man van Azië’. Dat viel heel slecht in Peking, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China.

Het artikel ging over de economische gevolgen van het virus, maar werd in China als een grove belediging gezien. The Wall Street Journal weigerde excuses aan te bieden voor de koptekst en daarop trok China het visum van de drie in, ook al hadden zij de column niet geschreven. Volgens berichten in andere Amerikaanse media drongen tientallen journalisten van The Wall Street Journal in een brief aan hun hoofdredactie nog wel aan op verontschuldigingen, maar zonder resultaat.

Nu waarschuwt China op zijn beurt voor vergelding van de nieuwe Amerikaanse maatregelen. Woordvoerder Zhao Lijian van het ministerie van buitenlandse zaken wijst erop dat zijn land nooit een beperking heeft gesteld aan het aantal buitenlandse journalisten. En dus heeft China nu ‘het recht’ om ook zo’n maatregel op te stellen voor Amerikaanse media.

