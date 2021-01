Het Centre Pompidou is nu al hoogbejaard en gaat vier jaar lag dicht voor renovatie

De emblematische gekleurde buizen zijn aan vervanging toe en het metalen geraamte van het gebouw roest. Rond het glas in de gevel aan de voorkant is veel asbest gebruikt, de roltrap in de vorm van een rups doet het eigenlijk nooit.

Het gaat al een tijd niet goed met het Centre Pompidou. Minister van cultuur Roselyne Bachelot, die kon kiezen tussen een opknapbeurt van zeven of eentje van drie jaar, heeft nu een knoop doorgehakt. De eerste optie had als voordeel dat het museum open kon blijven. Maar Bachelot kiest voor de snellere variant die gepaard gaat met een sluiting. In 2027, het jaar van het vijftigjarig jubileum, moeten de deuren weer openen.

Iets voordeliger

Op deze manier kunnen de zaken volgens haar grondiger worden aangepakt. Bovendien valt de rekening nu iets lager uit: 200 miljoen euro tegen 226 miljoen euro. Voor dat bedrag moeten ook het bepaald niet zuinige klimaatbeheersingssysteem en de brandveiligheid bij de tijd worden gebracht. Tenslotte wordt het naar beneden lopende plein voor de entree geschikt gemaakt voor bezoekers met een handicap.

De Rijksgebouwendienst waarschuwde in 2016 voor het eerst voor de deplorabele staat van het gebouw dat tussen 1997 en 2000 al eens onder handen werd genomen. Maar geen enkele voorganger van Bachelot durfde het aan om het slechte nieuws aan te kondigen, uit angst het museum te destabiliseren.

Waarschijnlijk hebben de nationale en Europese Covid-herstelplannen en -fondsen die uitzicht geven op ‘makkelijk geld’ Bachelot het laatste duwtje gegeven om de koe bij de horens te vatten.

Parodie op de technologie

De verbouwing is hoe dan ook niet best voor het aanzien van het Centre Pompidou, dat ook wel Centre Beaubourg of kortweg Beaubourg wordt genoemd. Bij de opening, eind deze maand precies 44 jaar geleden, was het pronkstuk van de architecten Renzo Piano en Richard Rogers een symbool van de toekomst. Het gebouw stond voor optimisme en vrolijkheid. Velen vergeleken het met een olieraffinaderij, Piano zelf noemde het ’een parodie op de technologie’.

‘Het is gevaarlijk om het signaal af te geven dat je ouder wordt en afkomstig bent uit een ander tijdperk’, bekende directeur Serge Lasvignes tegen het persbureau AFP. Maar alles is beter meent hij dan jarenlange chaos in een context van harde internationale maar ook nationale concurrentie. In Parijs moet dit jaar vlakbij het Centre Pompidou een nieuw museum voor moderne kunst openen. Hierin zal de collectie van François Pinault - topman van het luxeconcern Kering en een van de rijkste Fransen - te zien zijn.

Lasvignes, of zijn opvolger die in juni dit jaar aantreedt, staat voor de uitdaging andere locaties te vinden om niet geheel van de kaart te verdwijnen. Een deel van de collectie moderne kunst zal elders in de stad te zien zijn. Voor de bibliotheek - die jaarlijks wordt bezocht door 1,4 miljoen studenten en onderzoekers - wordt een ruimte van 10.000 vierkant meter gezocht die een goede aansluiting heeft op het openbaar vervoer.

Er opent zich ondertussen ook een aanzienlijk sociaal front. Het Centre heeft ongeveer duizend medewerkers in dienst. Voor een deel van hen zal er geen werk meer zijn.

