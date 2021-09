Het CDU zoekt in paniek naar de juiste strategie voor de verkiezingen, het vertrouwen in Laschet is laag

Armin Laschet leek zondagavond tijdens het tweede Duitse verkiezingsdebat vastbesloten om het joviale, ietwat knullige imago dat hem in de weg zit van zich af te schudden. Onder zijn leiding zakte de christendemocratische CDU de afgelopen weken met 22 procent in de peilingen naar een historisch dieptepunt. Zondag probeerde hij zichzelf opnieuw uit te vinden door zich agressief op te stellen jegens zijn grootste concurrent voor het bondskanselierschap: SPD’er Olaf Scholz.

“Als mijn minister van financiën zo zou werken als jij, dan zouden we een probleem hebben”, zei Laschet tegen Scholz, die in de huidige regering van bondskanselier Angela Merkel deze positie bekleed. Kort na de start van het debat beschuldigde Laschet Scholz ervan niet genoeg toezicht te houden op diens ministerie. Zo noemde hij een onderzoek dat loopt tegen een afdeling die de taak had witwaspraktijken op te sporen, maar veel informatie nooit aan de politie bleek door te spelen.

Steeds vijandiger

Nu de sociaaldemocratische SPD voorloopt in de peilingen, stelt de CDU zich steeds vijandiger op jegens zijn coalitiepartner. Vorige week noemde de jongerenpartij van de CDU Olaf Scholz op haar Instagram-account ‘een links-extremistische, verbodslievende wolf’. SPD’er Lars Klingbeil zei zondag dat de CDU ‘een partij in blinde paniek’ is. “Deze week vormt een zielige climax van een lastercampagne die ik niet had verwacht van de Unie.”

Ook binnen de partij lopen de emoties hoog op. Verschillende CDU-leden blijven publiekelijk verklaren dat zij weinig vertrouwen hebben in Laschet en liever Markus Söder, voorzitter van zusterpartij CSU, als lijsttrekker hadden gewild. Een regionale tak van de CDU in Saarland weigert zelfs posters met het gezicht van Armin Laschet op te hangen, uit onvrede over het feit dat hij de partij vertegenwoordigt. In een poging de partij toch eensgezind voor te dag te laten komen presenteerde Laschet deze week zijn ‘toekomstteam’, bestaand uit acht bekende CDU-gezichten die een rol zouden kunnen spelen in een regering onder Laschet.

De laatste kans om het tij te keren

De partij zag het afgelopen weekend als een cruciaal moment in de verkiezingsstrijd. “Als er nog een kans is om het tij te keren, dan is het dit weekend”, zei Söder tegen persbureau DPA, doelend op het CSU-partijcongres op zaterdag en het tv-debat op zondag. Een keerpunt bleek dit weekend niet, ook al behaalde Laschet een bescheiden succes. Volgens onderzoeksgroep Wahlen vond 35 procent van de kijkers dat hij hun verwachtingen overtrof. Maar Laschet is nog lang geen favoriet. Volgens televisiestation ZDF zag 32 procent van de kijkers Olaf Scholz als winnaar van het debat. Annalena Baerbock van de Groenen kreeg 26 procent van de stemmen en Laschet slechts 20. De rest van de kijkers zag geen duidelijke winnaar.

Het tweede verkiezingsdebat, inhoudelijk veel sterker dan het eerste, maakte vooral duidelijk dat er deze verkiezingen belangrijke overeenkomsten zijn tussen de SPD en de Groenen. Beide partijen willen een verhoging van het minimumloon en ook hogere belastingen, om zo te kunnen investeren in het klimaat en onderwijs. De CDU is daarentegen fel tegen hogere belastingen en wil vertrouwen op marktwerking in de strijd tegen klimaatverandering.

Bang maken van kiezers als voornaamste strategie

Zo wordt de CDU steeds angstiger om in de oppositie terecht te komen. De afgelopen dagen werd het bang maken van kiezers voor een coalitie tussen de SPD, de Groenen en Die Linke de belangrijkste verkiezingsstrategie van de CDU. Zelfs afzwaaiend bondskanselier Angela Merkel, die Armin Laschet tot nu toe nauwelijks steunt, waarschuwde kiezers voor een coalitie met Die Linke, een partij die de CDU als extremistisch ziet. Ook op dit punt viel Laschet tijdens het televisiedebat Scholz aan, die om het onderwerp heen draaide omdat hij een samenwerking niet wil uitsluiten. “Dat is oneerlijk. Kijkers hebben recht op duidelijkheid”, zei Laschet.

Toch is het de vraag of deze oude retoriek van de CDU, de partij van het ‘vrije Westen’ tegenover het ‘Rode gevaar’ in het oosten (waar Die Linke groot is), tegenwoordig nog steeds werkt. Laschet belooft een kleinere overheid, minder bureaucratie. Maar veel Duitsers verlangen juist naar een grotere rol van de overheid bij urgente thema’s als het klimaat.

Om die twijfelende kiezers aan te spreken, herhaalde Laschet in het debat tot vier keer toe óók dat het in een volgende regering niet ‘business as usual’ mag zijn. De grote vraag is hoe geloofwaardig die belofte is voor een partij die de laatste zestien jaar regeerde en er verder weinig blijk van geeft radicaal van koers te willen veranderen.

