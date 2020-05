Het brexit-overleg zit in een totale impasse

De brexit-onderhandelingen verlopen rampzalig. Dat is eigenlijk het enige waarover beide partijen het eens zijn. De hoofdonderhandelaars Michel Barnier (EU) en David Frost (Verenigd Koninkrijk) lieten zich vrijdag, aan het einde van een derde onderhandelingsronde, zeer negatief uit over de voortgang en over elkaars standpunten. Door deze impasse is een afschrikwekkende no-deal-brexit, per 1 januari, weer een week dichterbij gekomen.

“Ik ben niet optimistisch”, aldus de doorgaans onder alle omstandigheden optimistische Barnier. Volgens hem ‘blokkeert’ de Britse regering de onderhandelingen over de belangrijkste thema’s. “Teleurstellend, zeer teleurstellend.”

Frost had een uur daarvoor al een sombere persverklaring uitgegeven. Dat was overigens een primeur, meestal komt Londen pas uren na Barnier naar buiten met een reactie. “het grootste obstakel is dat de EU aandringt op nieuwe en onevenwichtige voorstellen over het zogeheten ‘egale speelveld’, waarmee dit land wordt gebonden aan EU-wetgeving en -standaarden”, aldus Frost. “Pas zodra de EU erkent dat we op die basis geen akkoord zullen bereiken, kunnen we vooruitgang boeken.”

Barnier kaatste het verwijt in gelijke munt terug. Volgens hem kunnen er bij de volgende gespreksronde, in de eerste week van juni, alleen stappen vooruit worden gezet als de Britten hun eigen brexit eindelijk eens serieus nemen. “Er heerst een gebrek aan begrip van de consequenties van het verlaten van de interne markt en de douane-unie”, wreef Barnier het er stevig in. “Die consequenties worden onderschat. Het VK moet voorbij dit gebrek aan begrip zien te komen.”

Juni is een cruciale maand, want een eventueel gezamenlijk besluit over het verlengen van de huidige overgangsperiode met één of twee jaar moet uiterlijk op 30 juni worden genomen. Eind juni is er een extra top gepland (waarschijnlijk per videoverbinding) tussen de EU-regeringsleiders en de Britse premier Boris Johnson. Die zegt telkens een verlenging uit te sluiten.

Zonder zo’n transitieverlenging, én zonder overeenkomst dit najaar, is een no-deal-chaos in 2021 onvermijdelijk. Dan pas vertrekt het VK écht uit de EU. De brexit van 1 februari jongstleden was louter institutioneel.

Hoewel ook het urgente visserijthema muurvast zit, zag Barnier hier juist de enige positieve ontwikkeling van de hele week. Volgens de Fransman zijn beide partijen ervan doordrongen dat ze weg moeten bewegen van hun ‘maximalistische’ posities. Londen wil volledige zeggenschap krijgen over hun eigen wateren (een voorrecht dat ze eeuwenlang niet hebben gehad), de EU wil alles precies zo houden als het nu is. Nu dringt het besef door dat beide kanten moeten bewegen, aldus Barnier.

