Het boek van Bob Woodward over Donald Trump brengt de president én de auteur in verlegenheid

Of het een gloeiendhete primeur is, kun je je afvragen. Amerikaanse journalisten hebben al vaker vastgesteld dat de Amerikaanse president Donald Trump al vroeg op de hoogte werd gebracht van het gevaar van het coronavirus, en vervolgens lang wachtte met voorbereidingen en serieuze maatregelen.

Maar confronterend is het toch wel, de audio-opname waarop we de president nu in zijn eigen woorden kunnen horen waarschuwen voor het virus, tegenover journalist Bob Woodward: “Dit is een heel heikele situatie. Het verspreidt zich door de lucht, Bob, dat maakt het lastiger dan door aanraking. Je hoeft niets aan te raken, maar je moet inademen, en zo verspreidt het zich. Dus dat maakt het heel heikel en delicaat. Het is ook veel dodelijker dan... zelfs dan een erge griep.”

De opname dateert van 7 februari. Daarna bleef Trump in het openbaar nog weken volhouden dat het aantal besmettingen snel weer tot nul zou dalen, dat Covid-19 gewoon een griepje was, of zelfs een ‘hoax’ van de Democraten om hem in diskrediet te brengen.

Onthullingen

Bob Woodward, de journalist die legendarisch werd met zijn Watergate-onthullingen, bracht de opname van het gesprek deze week naar buiten, als opwarmertje voor zijn tweede boek over de regering-Trump, dat binnenkort verschijnt. Daarvoor mocht hij de president achttien keer on the record interviewen.

De onthullingen over het verschil tussen wat Trump achter en voor de schermen over het coronavirus zei, lijken de pikantste uit het boek (al vormen de brieven die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Trump schreef ook smakelijk leesvoer). President Trump werd dan ook gelijk in het defensief gedwongen. Hij noemde het boek een ‘politieke huurmoord’, en verdedigde zich met een variant op wat hij in maart ook al tegen Woodward had gezegd: “Ik stel het graag minder erg voor dan het is, want ik wil geen paniek veroorzaken”.

Ethisch

Maar de kritiek in de VS beperkte zich niet tot de president, over wie de meningen bij de meeste mensen inmiddels wel vastliggen. Ook de journalist kreeg de wind van voren. Als Bob Woodward al maanden cruciale informatie bezat over hoe de president écht over het coronavirus dacht, was het dan wel ethisch om die achter te houden tot de publicatie van zijn boek, terwijl in de VS het dodental gestaag opliep, tot inmiddels bijna 200.000?

Volgens Woodward kostte het hem nu eenmaal tijd om alle informatie te beoordelen en in de juiste context te zetten. Zijn doel was, zo zei hij, om ruim voor de verkiezingen met een afgerond verhaal te komen over hoe de president de coronacrisis had afgehandeld.

Het is natuurlijk de vraag of eerdere publicatie de loop van de coronacrisis echt had veranderd. Woodwards eerdere boek over Trump sloeg ook vooral aan bij mensen die de president toch al niet zagen zitten. Op dit moment komt de publicatie Trump in ieder geval ongelegen. De afgelopen tijd slaagde hij erin om de aandacht in de verkiezingscampagne te verschuiven naar straatgeweld. Nu staat zijn aanpak van de coronacrisis, die door de meeste Amerikanen als onvoldoende wordt beoordeeld, weer volop in de schijnwerpers.

De ‘liefdesbrieven’ van Kim Bob Woodward kreeg van Trump ook inzage in de 27 brieven die Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un naar elkaar schrijven. Ze staan vol bloemrijke en dwepende taal. Zo schreef Kim eind 2018 aan Trump: “Het is nu tweehonderd dagen sinds onze historische top in Singapore, afgelopen juni, en het jaar komt bijna tot een einde. Zelfs nu kan ik dat historische moment niet vergeten dat ik de hand van Uwe Excellentie stevig vasthield op die prachtige en heilige plek, terwijl de wereld met grote belangstelling en hoop toekeek, en ik hoop om de eer van die dag te herleven. Zoals ik toen al zei, voel ik me zeer vereerd om zo’n uitstekende relatie te zijn aangegaan met een persoon zoals Uwe Excellentie” Het doel van de Amerikanen, dat Kim zijn kernwapenarsenaal zou opgeven, is ook in 2020 nog niet bereikt. Volgens Trump is Kim in dat opzicht te vergelijken met iemand die zo aan zijn huis gehecht is dat hij het niet wil verkopen.

