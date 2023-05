Het bloedbad bij het Malinese dorpje Moura was nog gruwelijker dan gedacht

Bij een bloedbad in maart 2022, aangericht door Malinese militairen en geholpen door buitenlandse huurlingen, zijn meer dan vijfhonderd burgers om het leven gekomen. Uit eerdere berichtgeving rondom het bloedbad bij Moura werd nog gesproken van circa driehonderd doden. Ook blijken uit een vrijdag gepubliceerd VN-rapport nieuwe, gruwelijke details.

Zo zou er vanuit een helikopter op ongewapende burgers in het dorp zijn geschoten, terwijl vanuit vier andere helikopters troepen het dorpje bestormden. De dorpelingen werden op een plein bijeen gedreven, waarna lukraak op de menigte werd geschoten.

Sommigen uit die menigte schoten terug: het dorpje zuiveren van leden van de Katiba Macina-militie zou inzet geweest zijn van de operatie. Aanleiding voor de aanval was een bijeenkomst van verschillende jihadistische groepen, in het gebied dat grotendeels in handen is van islamitische strijders waarmee de Malinese overheid al jaren in oorlog is. Maar alleen al bij de aanval op het plein vielen naast een tiental militieleden ook zeker twintig onschuldige burgerslachtoffers.

Dragen van een baard

In de dagen die volgden zijn nog eens vijfhonderd dorpelingen willekeurig geëxecuteerd. Soldaten gingen van deur-tot-deur, het dragen van een baard of broeken tot over de knieën zou al genoeg voor een ‘terrorisme-verdenking’ zijn. De slachtoffers werden hierop direct geëxecuteerd. Daarnaast zijn er getuigenissen dat op grote schaal seksueel geweld werd gepleegd.

Beeld Anne Blaak

Wagner niet bij naam

Getuigen spreken van ‘gewapende witte mannen’, die een onbekende taal spraken, die naast de reguliere overheidstroepen actief waren en gedurende deze dagen een ‘leidende rol’ vervulden. Het VN-rapport noemt het Russische huurlingenleger Wagner niet bij naam, maar het is bekend dat de Malinese overheid Wagner heeft ingehuurd.

De groeiende invloed van de Russen was een van de belangrijkste redenen voor Frankrijk om hun troepen vorig jaar weg te halen uit hun voormalige kolonie. Human Right Watch beschuldigde Wagner vorig jaar al meteen van betrokkenheid bij het bloedbad.

De Malinese regering had eerder beloofd dat er een onderzoek zou komen naar wat er precies zou zijn gebeurd in het dorp, maar hier is nooit wat mee gebeurd. Ook kregen de onderzoekers van de VN geen toestemming van de militaire junta om naar het gebied af te reizen. De onderzoekers baseren zich op interviews met overlevenden, ooggetuigen en andere bronnen, zoals satellietbeelden.

De VN-mensenrechtenchef Volker Türk spreekt van oorlogsmisdaden en zelfs misdaden tegen de mensheid, en sprak de hoop uit dat ‘de Malinese autoriteiten alle nodige stappen zullen nemen om ervoor te zorgen dat hun troepen zich houden aan internationaal geldende mensenrechten’. De Malinese overheid ontkent ondertussen dat haar troepen ook maar iets verkeerds hebben gedaan.

Lees ook:

De huurlingen van Wagner veroveren Afrika voor goud, hout en diamanten

In de race om grondstoffen breidt Rusland zijn invloed uit in Afrika. Dat doet het met de hulp van het huurlingenleger Wagner Group. De Russische vechtersbazen worden betaald met hout, goud en diamanten.