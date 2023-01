Het ‘beste restaurant ter wereld’ sluit om povere werkomstandigheden. Kan het anders in topkeukens?

Gerechten met beer, bijenwas en custard van rendierhersentjes: met zijn culinaire avonturiersdrang maakte René Redzepi zijn restaurant Noma in Kopenhagen tot het mekka van de culinaire wereld. In twintig jaar kreeg zijn new nordic cuisine overal navolging. Ook in Nederland was het voortaan veelal Scandinavisch wat de klok sloeg in restaurants.

Maar eind 2024 gaat Noma dicht, zo maakte Redzepi maandag bekend. Niet vanwege een gebrek aan inspiratie, maar vanwege de werkomstandigheden. Want alhoewel alles op je bord bij Noma misschien duurzaam mag zijn, is de werksfeer dat niet. In 2015 ging Redzepi al eens met de billen bloot: hij had ‘gedurende een groot deel van zijn carrière’ mensen gepest en tegen chefs geschreeuwd. Maar ook na die bekentenis bleven de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag komen. Van stagiaires bijvoorbeeld, die pas sinds oktober 2021 een financiële compensatie krijgen voor hun werk – en dat in een zaak die vijf keer tot beste restaurant ter wereld werd gekroond en waar een lunch op het moment zo’n 700 euro kost.

Nu zet Redzepi er dus een punt achter. Want, zo liet hij weten aan The New York Times, een restaurant dat opereert op het topniveau van Noma, kan niet garanderen dat werknemers er empowered en veilig kunnen werken. Laat staan dat ze genoeg betaald zouden kunnen krijgen voor een ‘gezin, auto en huis in een buitenwijk’.

Beukennootjes pellen

Kunnen goede werkomstandigheden en een wereldberoemde topzaak inderdaad niet samengaan, zoals Redzepi suggereert? Chef Jos Timmer, eigenaar van restaurant De Kas in Amsterdam, kende een lange loopbaan in sterrenzaken en denkt dat het wel degelijk anders kan. “Toen ik begon aan mijn carrière werd er in de keuken geschreeuwd en met dingen gegooid. Je denkt al snel: dat hoort erbij. Maar ik wist: als ik zelf ooit een zaak heb, wil ik het niet zo.”

In 2018 nam hij met zijn kompaan Wim de Beer De Kas over, deze zomer kregen ze een eerste Michelinster. “We willen werken als collectief, waar iedereen eigen verantwoordelijkheden heeft en niet één iemand zegt hoe het moet. Iedereen is even belangrijk, net als bij een sportteam. Die sfeer bereik je door het goede voorbeeld te geven als chef. Niet door te schreeuwen.”

Bij Noma was alles heel gedetailleerd en dus arbeidsintensief, zegt hij. “Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te zien dat je daarvoor een heleboel handjes nodig hebt, het liefst gratis. Dus stonden stagiaires dag in dag uit beukennootjes te pellen.” Ook daarin kan je als chef een keuze maken. “Mijn collega zegt altijd: beoordeel een gerecht op de verhouding werk-waardering. Hoeveel waardering een gast heeft voor een gerecht is belangrijk, maar ook met hoeveel plezier het is gemaakt.”

Kritisch zijn op werkomstandigheden

In het culinaire onderwijs is tegenwoordig meer aandacht voor werkcultuur, zegt Diedrik Ringenier, docent en loopbaanbegeleider bij de opleiding culinary professional van ROC Amsterdam en hbo Drechtsteden. “Er is een vak ‘loopbaan’ waarin studenten leren hoe ze het beste kunnen kiezen bij wat voor bedrijf ze willen werken. Want er is natuurlijk binnen de horeca veel variatie. In het hogere segment zijn de dagen vaak lang en staat het verdienmodel soms niet in verhouding tot de gewerkte uren.”

Maar, zegt Ringenier, zolang er bij een bedrijf een zogenaamde leermeester in dienst is, die is opgeleid om nieuwe werknemers te begeleiden, mogen studenten overal stage lopen. “We geven ze als leidraad mee wat normaal is in een werkomgeving, maar we houden nooit studenten tegen. Het belangrijkste is dat de studenten de vaardigheden krijgen om zelf kritisch te zijn over de werkzaamheden. Dat is veel belangrijker dan te bepalen wel bedrijf het wel of niet goed doet.”

Gesprekken over ‘Noma-achtige omstandigheden’ heeft Ringenier hooguit een paar keer per jaar. “En dan komen we er meestal samen wel uit.”

Topchef is niet altijd een topmanager

Timmer denkt dat in tijden van personeelstekorten er een “stroomversnelling” heeft plaatsgevonden in de discussie over werkomstandigheden in de horeca. “Nu kun je als kok kiezen: waar wil ik werken, waar word ik niet compleet afgemat.” Bij De Kas is het personeelsbestand door de manier van werken diverser geworden, ziet hij. “Er werken bij ons veel vrouwen, daar maken we ons ook hard voor. Als je een mix hebt van verschillende mensen, werkt dat positief voor de sfeer in de keuken.”

Ringenier wijst erop dat in meer sectoren de vraag is opgeworpen of presteren op topniveau altijd hand-in-hand moet gaan met een slechte werkcultuur. “Ik denk natuurlijk dat dat niet zo is. Er zijn heel veel restaurants waar het wél goed gaat. Maar veel restaurants draaien natuurlijk om een topchef. En die kan natuurlijk geweldig koken, maar de vraag is of zo iemand ook een goede manager is.”

Hij vindt het een goede stap om Noma te sluiten. “Ik ben er heel blij mee dat de discussie wordt losgemaakt.” Er is ook al wel wat veranderd de afgelopen tijd. “Al zal er altijd een stroming binnen restaurants zijn die van de klassieke stempel blijft.”

Lees ook:

Wat restaurant Héron in Utrecht moest doen (en laten) voor een groene Michelinster

Vorig jaar riep Michelin de groene ster in het leven. Dit jaar kregen drie restaurants deze bijzondere erkenning voor een duurzaam beleid, waaronder Héron in Utrecht. Hoe krijg je zo’n groene ster?

Voor een Michelin-ster moet je als chef het bos in

Vluchtige trends zijn aan sterrenrestaurants niet besteed, maar streek­producten zijn een blijvertje. Erik de Mönnink stuurt zijn koks het bos in.

Een goede onderzoeker maakt op de universiteit nog geen goede leidinggevende

Veel afschuw, weinig verbazing. Dat is globaal de reactie op een affaire rond een hoogleraar in Leiden die collega’s ongepast bejegende. Een gestage stroom aan zulke incidenten roept de vraag op waar het misgaat in het wetenschappelijk bedrijf.