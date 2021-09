Het benzinetekort bij de Britse pomp een gevolg van de brexit? De Conservatieven noemen liever andere oorzaken

Een tekort aan vrachtwagenchauffeurs die brandstof aanleveren leidt tot lange rijen bij Britse pompstations. Oliebedrijf BP meldde zondag dat bij bijna een op de drie tankstations de meest gebruikte soorten brandstof op zijn. Ook Shell meldt tekorten. De dreigende schaarste heeft ertoe geleid dat veel autobezitters zijn gaan hamsteren, wat het probleem in een neerwaartse spiraal heeft gebracht.

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs heeft twee oorzaken: de coronacrisis en de brexit. Door het post-brexit-immigratiebeleid hebben 25.000 vrachtwagenchauffeurs afkomstig uit de EU het Verenigd Koninkrijk in 2020 verlaten, terwijl door de coronacrisis 40.000 vrachtwagenchauffeurs in opleiding hun rijexamen niet hebben kunnen doorlopen.

Truckers met maar één rijtest al de weg op

Sinds begin deze maand zijn er veranderingen in het beleid doorgevoerd om het tekort aan chauffeurs en daarmee het brandstoftekort bij pompstations op te lossen. Zo hoeven vrachtwagenchauffeurs in opleiding sinds 10 september nog maar één test af te leggen om de weg op te kunnen in plaats van twee, het vereiste aantal binnen de Europese wetgeving.

Daarnaast kondigde de Britse minister van economische zaken Kwasi Kwarteng zondag aan dat de concurrentieregels tussen brandstofbedrijven tijdelijk worden opgeheven, zodat die informatie met elkaar kunnen uitwisselen en samen kunnen werken. Ook zullen er vijfduizend tijdelijke werkvisa verstrekt worden aan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs om het tekort tegen te gaan.

Arbeidsmigranten zijn geen kraan

Maar Europese vakbonden zeggen dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs helemaal niet staan te popelen om weer aan de andere kant van het Kanaal te gaan werken. Zo vertelde FNV-bestuurder Edwin Atema, die vrachtwagenchauffeurs in de EU vertegenwoordigt, aan BBC 4 dat “de Europese werknemers met wie wij in gesprek zijn niet naar het Verenigd Koninkrijk zullen gaan voor een tijdelijk visum. Op de korte termijn is dit een doodlopende weg.” Een Poolse vrachtwagenchauffeur vatte het sentiment in de sector goed samen toen hij BBC 5 vertelde dat ‘je arbeidsmigranten niet open en dicht kan draaien als een kraan’.

De Conservatieven leggen de schuld neer bij de hamsterende consument en doen de lange rijen af als nodeloze paniek. Minister van landbouw en milieu George Eustice stelde op maandag dat er geen tekort is. “De oorzaak van de huidige problemen is het hamsteren, en het belangrijkste is dat mensen gaan tanken zoals ze dat normaal doen.” Daarom zijn er vooralsnog geen plannen om het leger in te zetten bij het transport van brandstof.

Benzine in reserve voor mensen met een vitaal beroep

De Labourpartij is ondertussen kritisch over de manier waarop de Conservatieven met de paniek omgaan. Sadiq Khan, de Labour-burgemeester van Londen, gaf tijdens een interview met Times Radio aan dat de regering het leger dagen geleden al had moeten klaarzetten. “Een van de redenen waarom mensen hamsteren is dat ze de regering niet geloven als die hun vertelt dat er geen brandstoftekort is.” Khan raadde de regering ook aan benzine in reserve te houden voor mensen die een vitaal beroep uitoefenen.

Al met al lijkt de crisis een afgang voor de Conservatieven. Het invoeren van tijdelijke visa gaat regelrecht in tegen het Britse post-brexit-immigratiebeleid. Europese leiders wrijven intussen in hun handen en noemen de crisis een direct gevolg van de brexit. Zo zei Olaf Scholz, leider van de Duitse partij SPD en winnaar van de verkiezingen van zondag: “We hebben hard gewerkt om de Britten ervan te overtuigen de Europese Unie niet te verlaten. Zij hebben anders besloten en ik hoop dat zij de gevolgen van die keuze in goede banen kunnen leiden.”

