Het Arctic National Wildlife-park lijkt gered. Biden trekt vergunningen Trump voor olie- en gasboringen in

Deze vergunningen werden aan het begin van dit jaar op de valreep nog door zijn voorganger Donald Trump verleend. Maar het ministerie van binnenlandse zaken van Biden bekeek de vergunningen opnieuw, en concludeerde dat er allerlei fouten zijn gemaakt bij de uitgifte. Een definitieve beslissing komt er na een grondige herziening van de procedure.



Biden had tijdens zijn campagne beloofd dat hij het gebied zou beschermen. Het Arctic National Wildlife-park is bijna twee keer zo groot als Nederland, en een belangrijk natuurgebied, waar onder meer ijsberen, rendieren en trekvogels leven. Volgens Gina McCarthy, klimaatadviseur van het Witte huis, hadden de haastig afgegeven vergunningen ‘het karakter van deze speciale plek voor altijd kunnen veranderen’. Milieuorganisaties en vertegenwoordigers van de inheemse bevolking van Alaska spanden al eerder rechtszaken aan tegen de plannen om te boren.

Uit die hoek kwamen dan ook enthousiaste reacties op de opschorting. Bernadette Demientieff, directeur van het bestuurscomité van de Gwich’in, een inheemse stam, zegt in een verklaring dat de leiders van de stam het bemoedigend vinden dat de Biden-regering zich inzet om de heilige gronden en de manier van leven van de Gwich’in te beschermen. De Democratische senator Maria Cantwell, die al langer strijdt tegen de plannen, pleitte ervoor om het verbod op boren definitief te maken. “Nu is het aan het Congres om dit onvervangbare, eeuwenoude ecosysteem permanent te beschermen.”

Aanval op de economie

De staat Alaska, een van de vergunninghouders, is het juist niet eens met het opschorten van de vergunningen. De gouverneur van Alaska, Mike Dunleavy, zegt dat de vergunningen voor olie en gas geldig zijn, en dat een federale overheid die niet zomaar kan afpakken. Hij noemt het opschorten van de vergunningen een aanval op de economie van Alaska en kondigt juridische actie aan.

Een week geleden waren de reacties overigens nog precies omgekeerd. Toen speelde een rechtszaak over een ander groot boorproject in Alaska dat onder Donald Trump goedgekeurd was. Tot grote teleurstelling van milieuactivisten besloot de regering-Biden zich in die zaak wel achter de plannen van de vorige regering op te stellen. En tot enthousiasme van Republikeinen uit Alaska, zoals senator Murkowski. Zij is een van de ‘gematigde stemmen’ bij de Republikeinen in de Senaat, die Biden de rest van zijn regeerperiode soms nog nodig zal hebben bij krappe stemmingen in de Senaat.

Dat Biden in dit geval wel de milieubelangen liet prevaleren, was een beslissing die in ieder geval financieel minder pijn deed. De veiling van de vergunningen had in januari namelijk tot een heel teleurstellende opbrengst geleid. Op de helft van de aangeboden stukken land kwam helemaal geen bod. Grote oliebedrijven hielden zich destijds buiten de veiling; die vreesden kennelijk logistieke problemen met boringen in het afgelegen gebied, waar nauwelijks infrastructuur is, en misschien voelden ze de bui van Biden ook al hangen.

