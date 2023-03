Het Amerikaanse geduld met TikTok begint op te raken

Nog voor Shou Zi Chew een woord gesproken had, werd de topman van TikTok al duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk vergeefse moeite was. Hij was uitgenodigd voor een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat maatregelen overweegt tegen het sociale medium. Maar hij werd meer toegesproken dan gehoord.

“Uw platform moet verboden worden. Ik verwacht dat u vandaag van alles gaat roepen om die uitkomst te voorkomen”, opende de Republikeinse commissievoorzitter Cathy McMorris Rodgers de beschietingen. “Maar daar trappen we niet in.”

TikTok is een immens populair sociaal medium. Meer dan een miljard mensen wereldwijd wisselen er filmpjes op uit, van wie zo'n 150 miljoen Amerikanen. Maar overal ter wereld beginnen overheden zich zorgen te maken wat er met de gebruikersdata gebeurt die het bedrijf verzamelt. TikTok is namelijk eigendom van ByteDance, een Chinees bedrijf, dat zich op zijn beurt aan strenge wetten van de Chinese overheid moet houden. Die eist dat techbedrijven desnoods toegang verschaffen tot gevoelige data.

Biden dwingt TikTok te kiezen

Tot nu toe is er geen bewijs dat dat op grote schaal gebeurd is. Tech-critici en privacy-activisten maken zich zeker zorgen over het bedrijf, dat enkele schandalen achter zich aan sleept, maar TikTok heeft niet per se een veel slechtere reputatie dan andere techbedrijven.

Maar de Chinese factor zorgt ervoor dat westerse overheden extra op hun hoede zijn. De afgelopen tijd verboden verschillende landen ambtenaren al om de app nog op hun telefoon te installeren. In Nederland is de Tweede Kamer daarvoor, het kabinet heeft een dringende oproep gedaan aan ambtenaren om TikTok van hun telefoon te verwijderen.

Een eerdere poging van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump om TikTok per decreet helemaal te verbieden, strandde bij de rechter. Inmiddels is er een wet in de maak die president Joe Biden wél de macht moet geven om dat alsnog te doen. Die is al door de Senaat, en moet nog behandeld worden in het Huis. Daarnaast dringt de regering-Biden bij TikTok aan op een keuze: ofwel het Chinees moederbedrijf ByteDance verkoopt zijn belang in TikTok, ofwel de regering zal de app verbieden.

Cruciale Chinese technologie

TikTok wil geen van beiden, en gooit het over een andere boeg. Het zal straks alle Amerikaanse data in Amerika bewaren en afschermen van Bytedance en de Chinese overheid, zo beloofde Chew keer op keer. “Amerikaanse data, opgeslagen op Amerikaans grondgebied, door Amerikaanse bedrijven, bewaakt door Amerikaans personeel”, herhaalde hij als een mantra. En ook nu staat TikTok al los van ByteDance, dat op zijn beurt ook weer een privaat bedrijf is, dat losstaat van China.

Bij die verdediging werd Chew alleen van achteren getackeld door China zelf. Een paar uur voor de hoorzitting verraste het Chinese ministerie van handel hem, door aan de Wall Street Journal te melden dat het een eventuele verkoop van TikTok zal blokkeren omdat dat zou betekenen dat er cruciale Chinese technologie in buitenlandse handen zou komen.

Er lijkt nu iets te veranderen

Dat was inkoppen voor de afgevaardigden, want als TikTok echt zo losstaat van China als het bedrijf zelf beweert, waarom zegt China dan dat het een verkoop kan blokkeren? Chew kwam er niet goed uit. “TikTok is een wapen van de Chinese communistische partij”, had commissievoorzitter Rodgers al geconcludeerd.

Of het echt zo ver komt, moet nog blijken. Het is een Amerikaans politiek ritueel dat bazen van techbedrijven de wind van voren krijgen in dit soort hoorzittingen, en dat er vervolgens niets gebeurt. Toch lijkt er nu wel iets te veranderen. Verschillende afgevaardigden, zowel Republikeins als Democratisch, zinspeelden zelfs op een nieuwe wet die álle sociale mediabedrijven aan strenge regels zou moeten binden.

