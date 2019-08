Het aanhoudende protest bedreigt de internationale positie van Hongkong

Duizenden demonstranten bezetten maandag voor de vierde dag op rij de vertrekhal van Hongkong International Airport, dat ook bekendstaat als Chek Lap Kok Airport. Voor de autoriteiten van de stad die binnen China een zekere mate van zelfstandigheid kent, was de maat vol na een weekend vol protesten en demonstraties. De directie legde al het vliegverkeer stil vanaf maandagavond zes uur plaatselijke tijd.

Dat besluit veroorzaakte een enorme chaos op het vliegveld. Toevoerwegen raakten verstopt en sommige passagiers besloten te voet terug te keren naar de stad. Dinsdag gaat de luchthaven weer open.

Volgens de directie van het vliegveld werd het passagiersverkeer ernstig verstoord door de acties. Vrijdag en in het weekend, toen demonstranten de luchthaven ook al bezetten, gingen de vluchten gewoon door, zonder grote problemen of vertraging. De demonstranten trokken wel de aandacht van reizigers, die ook pamfletten met informatie over de acties meekregen. Het lijkt erop dat dit nu niet meer wordt getolereerd.

Hello Hong Kong! (Landed straight into the airport protest!🤷‍♀️) pic.twitter.com/k4vdcin9lT zeynep tufekci

Groter dan Schiphol

Het vliegveld is belangrijk voor de positie van Hongkong als internationaal centrum voor handel en financiële zaken. Vorig jaar reisden er 75 miljoen passagiers via Chek Lap Kok, dat ruim twintig jaar geleden werd aangelegd op een kunstmatig eiland bij de stad. Daarmee is het vliegveld van Hongkong, een belangrijke hub in Oost-Azië, iets drukker dan Schiphol.

De lokale luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific waarschuwde dat medewerkers ontslagen worden als ze meedoen aan protesten, of als ze die steunen. Op de beurs van Hongkong kelderde het aandeel Cathay, beleggers vrezen dat de resultaten van de maatschappij zullen dalen als minder reizigers en zakenmensen naar de stad komen.

Tijdens de protesten in de stad in het weekend trad de politie harder op dan voorheen. Ze schoot met rubberkogels en agenten gebruikten de wapenstok. Er vielen gewonden, een vrouw werd blind aan een oog. Demonstranten, die zich in kleine groepen over de stad verspreidden, gooiden met stenen en brandbommen naar de politie.

‘Eerste tekenen van opkomend terrorisme’

De protesten in Hongkong duren al twee maanden en de autoriteiten lijken vastbesloten er nu een einde aan te maken. Ze willen niet toegeven aan de eisen, zoals het aftreden van de hoogste bestuurder van de stad, Carrie Lam. De demonstranten eisen ook dat de wet die de uitlevering van verdachten aan China regelt, definitief wordt ingetrokken.

Bovendien willen velen van hen zekerheid dat de vrijheid en democratie die de inwoners van Hongkong tot nu toe kennen, gegarandeerd blijven. Hongkong is sinds 1997 officieel deel van China, dat wordt bestuurd door de Communistische Partij. Die controleert de burgers en accepteert geen afwijkende meningen.

Het hardere optreden door het stadsbestuur gaat vergezeld van hardere taal uit Peking, dat in het uiterste geval militair kan ingrijpen. Volgens een woordvoerder van het overheidsbureau voor Hongkong en Macau gebruiken de demonstranten ‘extreem gevaarlijke middelen, waarmee ze politieagenten aanvallen’. Peking ziet in Hongkong zelfs ‘de eerste tekenen van opkomend terrorisme’.

