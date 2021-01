Hersendode Poolse man krijgt diplomatieke status voor terugkeer uit Engeland

De Poolse regering wil een Pool repatriëren die hersendood is verklaard in een Brits ziekenhuis. Warschau heeft de man de status van diplomaat gegeven om tegenwerking van Britse zijde voor te zijn. “Leven is van onschatbare waarde en heilig. Vanaf de bevruchting tot aan de natuurlijke dood”, aldus Marcin Warchol, de Poolse regeringsgevolmachtigde voor mensenrechten. “We hebben de plicht het leven van onze landgenoot te beschermen.”

Warchol eist van de Britten dat ze de man weer aansluiten op apparatuur die het lichaam van voedsel en water voorziet. Het ziekenhuis in Plymouth schakelde met instemming van de rechtbank deze apparatuur uit. Dit in overleg met zijn echtgenote en kinderen die ook al jaren in Groot-Brittannië wonen.

Familie van de man in Polen verzet zich hiertegen en krijgt nu dus steun van de regering in Warschau. “Ze wilden hem al na drie dagen van de beademingsapparatuur halen. Ze zeiden dat hij toch niet meer wakker zou worden, dat zijn hersenen afstierven”, aldus Renata Szpaczynska, zus van de patiënt, op het tv-station Polsat.

Hartstilstand van drie kwartier

Haar broer werd op 6 november opgenomen na een hartstilstand van zeker drie kwartier. Volgens Britse specialisten zijn zijn hersenen ernstig en blijvend beschadigd. In december gaf een rechtbank al toestemming over te gaan op palliatieve zorg. Dit vonnis bleef volgens het ziekenhuis twee keer overeind in hoger beroep.

De zaak trekt veel aandacht in de Poolse media. “Een man die al meer dan een week honger lijdt, wordt op barbaarse wijze voedsel en water onthouden. Dit kan ieder moment leiden tot een wrede dood”, schrijft de katholieke website Polonia Christiana. “Waar wacht ons ministerie van buitenlandse zaken nog op?”

Vrijdag vroeg de Poolse ambassade in Londen de diplomatieke status aan voor de man. Het ministerie wacht nu tot die status door de Britten wordt erkend. Volgens advocaten van de familie in Polen hoeft dat niet en kan de ‘diplomaat’ ook zonder Britse toestemming in een helikopter worden geladen en naar Polen gevlogen.

Vrijdagavond gaf een rechtbank in Warschau toestemming voor transport. “De piloten staan klaar”, verzekerde onderminister van gezondheidszorg, Waldemar Kraska. “Het is niet aan ons te beslissen wanneer een mens sterft.”

Als het plan lukt, zal de man worden overgebracht naar een speciale ‘ontwakingskliniek’ in de stad Olsztyn. “Op basis van publiek toegankelijke informatie uit het ziekenhuis, constateer ik dat deze patiënt leeft, dat zijn hersenen leven”, verklaarde neuroloog Wojciech Maksymowicz, werkzaam in deze kliniek en tot voor kort onderminister van gezondheidszorg.

De conservatieve regering beroept zich op de leer van de rooms-katholieke kerk. “Al moeten we naar het einde van de wereld, dan zullen we dat doen, al was het maar om één leven te redden. Want daarop berust de beschaving van het leven, die naar ik geloof zal winnen van de beschaving van de dood”, aldus onderminister Warchol, met een verwijzing naar de Poolse paus Johannes Paulus II. Deze verweet landen die euthanasie en abortus toestaan te bouwen aan een ‘beschaving van de dood’.

