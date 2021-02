‘Hero of our time’: Britse kranten rouwen om coronaheld Captain Tom

De dood van de 100-jarige oorlogsveteraan Tom Moore heeft veel losgemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Kinderen legden bloemen bij zijn woning in Marston Moretaine, op zo’n 80 kilometer van Londen. “U zal altijd onze held zijn”, staat daar op een briefje. De voorpagina's van de Britse kranten staan vol met laatste groeten aan de coronaheld. ‘Hero of our time', kopt de Daily Mirror. ‘When he walked, the nation followed', schrijft The Guardian. The Independent: ‘The war hero who inspired a covid-hit nation.’ The Scotsman: ‘He showed struggling NHS-staff that people cared.’

Moore haalde tijdens de pandemie met een wandelactie tientallen miljoenen ponden op voor gezondheidsdienst NHS. Hij overleed in het ziekenhuis nadat hij zelf besmet was geraakt met het coronavirus. Koningin Elizabeth, premier Boris Johnson en zelfs het Witte Huis stonden stil bij zijn dood.

‘Captain Tom’ had door zijn actie op hoge leeftijd een heldenstatus gekregen in zijn land. Zijn afbeelding werd na zijn overlijden getoond op een enorm scherm op het Londense Piccadilly Circus. Bekende locaties als reuzenrad London Eye, Wembley Stadium en de Blackpool Tower zijn als eerbetoon op een speciale manier verlicht.

