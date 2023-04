Herkozen president Miguel Díaz-Canel toont Cuba vooral zijn repressieve gezicht

Niemand had verwacht dat het heel spannend zou worden, en dat werd het dus ook niet. Met een meerderheid van 97,66 procent herkoos het Cubaanse parlement afgelopen woensdag president Miguel Díaz-Canel.

Zo weinig avontuurlijk als dat parlement is, gevuld met regeringsgetrouwe leden, zo weinig avontuurlijk is ook Díaz-Canel zelf. Vijf jaar geleden werd hij naar voren geschoven als opvolger van Raúl Castro. Dat had hij niet aan zijn charisma te danken, want daar ontbreekt het hem aan, maar vooral aan zijn carrière als loyale apparatsjik. Wie dacht dat de generatiewissel – Díaz-Canel werd in 1960 geboren, dus na de revolutie die Fidel Castro in 1959 aan de macht bracht – ook een politieke verandering in zou luiden, werd direct teleurgesteld. De nieuwe president beloofde destijds stabiliteit, en is dat sindsdien blijven beloven.

Desondanks behoorden de afgelopen vijf jaar op Cuba juist tot de woeligste uit de moderne geschiedenis van het eiland. Stabiel was voornamelijk de economische lijn te noemen, die gestaag naar beneden liep. Dat werd mede veroorzaakt door externe schokken. Díaz-Canel werd onder andere getroffen door nieuwe sancties uitgevaardigd door de Amerikaanse president Trump, die door diens opvolger Biden sindsdien zijn gehandhaafd. Toen kwam er ook nog een coronapandemie overheen, en viel de traditionele economische steunpilaar Venezuela grotendeels weg – dat land zakte weg in chaos.

Gemopper op het eiland

Díaz-Canel wist niet om die tegenslagen heen te werken. Het leidde tot toenemend gemopper op het eiland. Elektriciteit en brandstof gingen steeds verder op rantsoen, basisvoorzieningen als de gezondheidszorg functioneerden niet meer, boodschappen werden steeds onbetaalbaarder. “De Cubanen zien hun land in slow-motion instorten”, noteerde correspondent Edwin Koopman vorig jaar in Trouw.

In 2021 kwam de onvrede tot een uitbarsting, met de grootste protesten sinds de revolutie. Het antwoord van Díaz-Canel was keiharde repressie. Cubanen, die tot dan toe gewend waren aan een dictatuur die zichzelf zonder militaire repressie wist te handhaven, maakten voor het eerst kennis met oproerpolitie in militaire uitrusting. Demonstranten werden opgepakt, in sommige gevallen wekenlang eenzaam opgesloten, en soms daarna tot wel 25 jaar gevangenis veroordeeld.

Díaz-Canel toonde zich dus ook meedogenloos, en tot nu toe is die repressie zijn voornaamste erfenis. Als hij aan iets anders herinnerd wil worden, dan moet hij daar nu mee beginnen, want hij heeft in principe nog maar vijf jaar. Een van de weinige hervormingen die hij wel doorvoerde is een beperking van het presidentschap tot twee termijnen.

Eerst zien, dan geloven

Bij de aanvaarding van zijn nieuwe termijn hekelde Díaz-Canel de ‘bureaucratie, de onverschilligheid en de onacceptabele corruptie’, en kondigde hij aan dat hij zich zal inzetten voor het ‘oplossen van de problemen van inefficiëntie’ in de economie. Eerst zien, dan geloven, is de reactie van de meeste experts. Twee jaar geleden probeerde de president al eens met een gedeeltelijke liberalisering privaat economisch initiatief aan te wakkeren, maar dat heeft nog weinig succes gekend.

Veel gewone Cubanen stemden ook, maar dan met hun voeten. Bij de grens tussen Mexico en de VS registreerde de Amerikaanse grenspolitie afgelopen jaar 300.000 Cubanen die de VS probeerden binnen te komen. Het is een enorme exodus voor een land met zo’n 11 miljoen inwoners, al is niet helemaal duidelijk hoeveel dubbele tellingen er in die 300.000 zitten. Cubanen worden tegenwoordig niet meer zonder meer opgenomen in de VS, en in sommige gevallen dus teruggestuurd.

