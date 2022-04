Herkozen Macron wacht turbulent begin tweede termijn

De overwinning van Macron is veel kleiner dan in 2017, toen hij Le Pen verpletterde met 66 procent. Maar het moet voldoende zijn om vragen over zijn legitimiteit te voorkomen.

Gedurende de campagne van de eerste ronde op 10 april, liep Macron steeds verder uit op zijn rivale. Een overwinning van Le Pen kon nooit worden uitgesloten, maar een verrassing van brexit- of Trump-achtige proporties leek steeds onwaarschijnlijker.

Ondanks zijn goede resultaat hoeft Macron er niet op te rekenen dat de Fransen welwillend wachten op wat komen gaat. Een groot deel van de kiezers heeft op hem gestemd om Le Pen tegen te houden. De uitslag betekent dus niet dat hij veel steun heeft voor zijn plannen.

Afkeer en desinteresse kenmerken het politieke klimaat in Frankrijk en dat valt ook af te lezen aan de opkomst. Die is met ongeveer 72 procent twee punten lager dan in 2017, toen 74,6 procent werd genoteerd. 13 van de bijna 49 miljoen kiezers kwamen niet opdagen en daar moeten nog ongeveer 4 miljoen blanco-stemmen bij op worden geteld. De dalende lijn die vanaf 2012 (80,4 procent, tegen 85,3 procent in 2007) werd ingezet, zet zich dus voort.

Lees alles over de Franse verkiezingen in ons dossier.

Strategische knoop

Vanaf vandaag zal Macron gelijk een strategische knoop moeten doorhakken. Hij staat onder druk om een linkse premier te benoemen, omdat de links-populistische leider Jean-Luc Mélenchon in de eerste ronde een hoge score haalde (21,9 procent). De strategie van Macron was er hierna op gericht zoveel mogelijk van Mélenchons 7,7 miljoen kiezers binnen te halen.

Andere getrouwen van de president pleiten juist voor de voortzetting van de centrum-rechtse koers die Macron al een paar jaar vaart. Niemand die weet wat hij gaat doen. Want als iets duidelijk is geworden in de afgelopen vijf jaar is dat Macron een extreem grote politieke soepelheid bezit.

De kleur van de premier zal hoe dan ook van grote invloed zijn op de zogenoemde derde ronde: de verkiezingen voor de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, die plaatsvinden op 12 en 19 juni.

Die beloven een hevige strijd te worden waarbij La République en Marche (LRM) – de partij van Macron die alle tussentijdse verkiezingen heeft verloren – waarschijnlijk veel zetels kwijtraakt. De president zal aangewezen zijn op allianties.

Het verleiden van linkse kiezers heeft Macron geholpen om Le Pen te verslaan. Maar vanaf nu is Mélenchon zijn belangrijkste tegenstander. De laatste bereidt zich via een akkoord met andere linkse partijen voor op een offensief om gezamenlijk een meerderheid in de Assemblée te veroveren. Op die manier hoopt hij Macron te dwingen hem als premier te benoemen.

