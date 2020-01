Herdenking Iraanse generaal Soleimani gaat gepaard met dreigende taal

Tienduizenden mensen hebben in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse legerchef Abu Mahdi al-Muhandis herdacht. Het tweetal en zes anderen kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven bij een luchtaanval die werd uitgevoerd door het Amerikaanse leger.

Bij de uitvaartplechtigheid werden anti-Amerikaanse leuzen geroepen. De bijeenkomst was het begin van een uitvaartprocessie langs heilige plaatsen voor sjiitische moslims. Soleimani wordt later zaterdag overgebracht naar Iran waar hij dinsdag wordt begraven in zijn geboorteplaats Kerman, meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Al-Muhandis en de andere Irakezen die bij de aanval omkwamen, worden zaterdag begraven in de heilige plaats Najaf, ongeveer 175 kilometer ten zuiden van de hoofdstad.

Irak en Iran beschuldigen de Verenigde Staten ervan met de luchtaanval een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te ontketenen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt met de aanval juist rust in de regio te willen afdwingen.

‘Amerikanen zijn niet veilig’

Zaterdag sloeg Iran dreigende taal uit. “Iran zal de Verenigde Staten en individuele Amerikanen straffen als vergelding voor de dood van Qassem Soleimani wanneer ze zich binnen het schootsveld van de Islamitische Republiek bevinden”, aldus de Iraanse generaal Gholamali Abuhamzeh, commandant van de Revolutionaire Garde in de zuidelijke provincie Kerman.

Volgens de commandant kan Iran 35 Amerikaanse doelen treffen en heeft het land daartoe ook het recht. Die mogelijke doelen zijn volgens hem schepen in de Straat van Hormuz. “Ook Amerikaanse individuen zijn niet veilig en verder ligt ook de Israëlische hoofdstad Tel Aviv binnen bereik. De Straat is een vitaal gebied voor Amerikaanse oorlogsbodems”, aldus Abuhamzeh.

Bij de afscheidsplechtigheden werd zaterdag een Amerikaanse vlag verbrand. Beeld AP

Volgens Israëlische media zijn kringen rond regeringsleider Benjamin Netanyahu bezig met voorbereidingen voor het geval dat Iran wraakacties zal uitvoeren op Israëlische doelwitten. De Israëlische televisie berichtte vrijdagavond dat de VS Israël blijkbaar hadden geïnformeerd over de moord op Soleimani. Algemeen wordt aangenomen dat de informatie enkele dagen voor de aanval was doorgegeven.

Donderdag voor zijn vertrek naar Griekenland zei Netanyahu: “We weten dat onze regio stormachtig is, er gebeuren veel dramatische dingen. Wij zijn waakzaam en volgen de gebeurtenissen nauw en staan voortdurend in contact met onze grote vriend de Verenigde Staten.” Hij benadrukte dat zijn land “achter alle stappen staat die de VS zetten en het volledige recht van de VS om zichzelf en zijn burgers te verdedigen”. Netanyahu waarschuwt herhaaldelijk voor een Iraans expansiebeleid in het Midden-Oosten en beschuldigt Teheran er al jaren van dat het in het geheim kernwapens wil bouwen, ondanks het nucleaire akkoord van 2015. De Israëlische luchtmacht valt regelmatig Iraanse doelen aan in de regio om zo te voorkomen dat zijn aartsvijand zijn militaire invloed in het naburige Syrië verder uitbreidt.

De begrafenisauto van de Iraakse legerchef Abu Mahdi al-Muhandis . Beeld AFP

De NAVO heeft haar trainingsmissies in Irak opgeschort. Dat heeft een woordvoerder van de alliantie zaterdag gezegd. De NAVO-missie in Irak, die bestaat uit enkele honderden medewerkers, traint de veiligheidstroepen van het land op verzoek van de regering in Bagdad om de terugkeer van Islamitische Staat te voorkomen. “De missie van de NAVO wordt voortgezet, maar de trainingsactiviteiten zijn momenteel opgeschort”, aldus de woordvoerder. Hij bevestigde ook dat secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO telefonisch met de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft gesproken “naar aanleiding van de recente ontwikkelingen”.

Een Amerikaanse defensiemedewerker zei eerder zaterdag dat de Amerikaanse strijdkrachten die de Iraakse troepen helpen in de strijd tegen de jihadisten, hun activiteiten hebben teruggeschroefd.

