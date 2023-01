Helikoptercrash is gevoelige klap voor Oekraïne

Hierbij zijn de minister van binnenlandse zaken, Dennis Monastirski, zijn onderminister, de staatssecretaris en twee hoge ambtenaren omgekomen.

De heli vloog in de mist tegen een appartementencomplex in de wijk Brovari. Het toestel stortte neer op een speelplaats bij een kleuteropvang, waarbij naastliggende woningen in brand vlogen. Er vielen zeker veertien doden, waaronder een kind en 29 gewonden. Vijftien gewonden zijn kinderen. De verwachting is dat het dodental nog zal stijgen. President Volodimir Zelenski noemde de gebeurtenis een ‘vreselijke tragedie’ en condoleerde de nabestaanden.

Naar de oorzaak van de crash doet de veiligheidsdienst van het land een onderzoek, maar vooralsnog wordt er geen gewag gemaakt van een Russisch projectiel dat het toestel zou hebben neergehaald. Er zijn de laatste tijd ook geen vijandelijkheden gemeld in deze buitenwijk van Kiev. Hoe de helikopter kon neerstorten is nog volstrekt onduidelijk.

Vertrouweling van Zelenski

Het wegvallen van de top van het ministerie van binnenlandse zaken is een gevoelige klap voor het land in oorlog. De 42-jarige Monastirski gaf leiding aan de politie en nooddiensten die in actie komen als er gebouwen, appartementencomplexen en nutsvoorzieningen geraakt worden bij een Russische aanval. Hij gaf sinds de zomer van 2021 leiding aan het ministerie, geruime tijd voordat de oorlog begon, en gold als een vertrouweling van president Zelenski. De minister is de hoogste Oekraïense functionaris die in oorlogstijd is omgekomen.

De helikopter was een in Frankrijk gebouwde Super Puma, die in 2019 is aangeschaft. Hoge militairen, regeringsvertegenwoordigers en topambtenaren laten zich in Oekraïne veel door de lucht vervoeren om zich snel te kunnen verplaatsen. Er wordt dan laag gevlogen om onder de Russische radar te blijven. Dit brengt risico’s met zich mee. In veel landen geldt de regel dat topfunctionarissen niet in een en hetzelfde toestel vliegen, om te voorkomen dat iedereen bij een ongeluk tegelijkertijd omkomt, zoals nu gebeurde in Oekraïne.

Onmiddellijk is er een plaatsvervanger aangesteld voor Monastirski. Voorlopig heeft de baas van de politie in Oekraïne zijn taken bij het ministerie overgenomen totdat er een definitieve opvolger is gevonden.

