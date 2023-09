Helft van de Portugezen komt niet meer rond met salaris

De helft van de werkende Portugezen komt niet rond met het salaris. Het land neemt maatregelen tegen deze economische instabiliteit, maar die zijn onvoldoende.

Eerst voorbij een cocktailbar lopen waar Amerikanen en Noord-Europeanen rustig een drankje van een euro of 8 drinken, daarna door een straat waar de huren niet onderdoen voor die in Amsterdam, om vervolgens in een supermarkt te moeten kiezen tussen een B-merk pak rijst of pasta. Als het al mogelijk is om die dag dit soort boodschappen te betalen. Dat is de situatie waar gemiddeld genomen ongeveer de helft van de Portugezen zich in bevindt, blijkt uit recent onderzoek van instituut Ipsos.

Door de toenemende inflatie komen steeds meer Portugezen financieel in de knel, terwijl het land door de influx van expats en afstandswerkers in hoog tempo duurder wordt. Hierdoor ontstaat een groeiende kloof tussen de Portugees die probeert te overleven op een lokaal salaris en de buitenlanders met hun laptops in koffiebarretjes, die vaak een veelvoud daarvan verdienen.

Bij de nieuwste zogeheten Eurobarometer, een peiling van de Europese Commissie onder lidstaten, gaf de helft van de Portugezen te kennen niet meer rond te kunnen komen van hun salaris – een aandeel dat bij alle onderzochte landen met een derde van de bevolking ook schrikbarend hoog is.

In een land waar het minimumloon 760 euro per maand is, terwijl bijvoorbeeld een liter benzine net onder de twee euro kost en het boodschappenmandje qua prijs niet veel verschilt van dat in Nederland, verbaast de uitkomst van het onderzoek niet. De huidige inflatie komt boven op een toch al zwakke economie.

Francisca Chagas, 75, in haar keuken in Lissabon. Door gebrek aan isolatie in het huis is het er in de winter erg vochtig en koud waardoor er schimmel op het plafond groeit. Beeld ANP / AFP

Kiezen tussen eten en verwarming

“Een baan hebben betekent niet meer automatisch dat het mogelijk is rond te komen”, schrijft Etienne Mercier, auteur van de studie. Voor de studie spraken ze met duizend Portugezen van boven de achttien, evenals met bewoners van andere EU-landen. Door de economische nood komen de ondervraagden in situaties waarbij ze moeten kiezen tussen genoeg eten of bijvoorbeeld hun huizen te verwarmen.

De huurprijzen in Lissabon zijn afgelopen tijd sterk gestegen. Deze zomer bleek de gemiddelde huur hoger ligt dan in Amsterdam. Om een eenkamerappartement te huren in de hoofdstad besteden Portugezen gemiddeld genomen twee derde van hun inkomen. Bovendien geldt dit niet alleen voor de hoofdstad: ook in de tweede stad Porto en de door Noord-Europeanen bevolkte Algarve is het voor de middenklasse praktisch onmogelijk om nog woonruimte te vinden die in verhouding staat tot het inkomen.

Zelfs in kleinere plattelandssteden zijn de prijzen recent over de kop gegaan. In Évora, op anderhalf uur rijden van Lissabon, steeg de gemiddelde huur van een woning bijvoorbeeld met meer dan 120 procent in één jaar.

Tijdens de coronapandemie hadden Portugese families geld gespaard, maar dat is deze zomer volgens de banken weer uitgegeven. Nu breekt het punt aan waarop Portugezen in de schulden gaan raken, of uitgaven moeten overslaan. Intussen probeert de overheid het koopkrachtverlies met maatregelen te beteugelen, waaronder een nultarief voor btw op basisproducten en het verhogen van de lonen in de publieke sector, nadat de overheid al eerder een eenmalige cheque had gestuurd aan de lagere inkomens.

Protesten

Het is niet genoeg om de toenemende financiële onzekerheid tegen te gaan. Onder de noemer Vida Justa (Eerlijk Leven) staan verschillende protesten gepland. Afgelopen maanden is de organisatie al meerdere keren met duizenden de straat op gegaan.

“Wij zijn de meerderheid”, schrijft de organisatie in hun statement. “We hebben allang geen geld meer voor vakantie; vandaag moesten we misschien de melk laten staan. […] We hebben allemaal recht op een eerlijk leven. Dat verdienen we elke dag dat we werken. Jongeren verdienen een betere toekomst.”

