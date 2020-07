Hekken rond de wijk: corona én het nieuwe coronabeleid treffen vooral de armsten

Iedere Engelsman wist meteen wat Boris Johnson bedoelde. “We spelen nu ‘whack-a-mole’ met het coronavirus”, zei de Britse premier. Hij refereerde aan het speelhalspel ‘mep de mol’, waarmee opduikende mollen met een hamer teruggeslagen moeten worden. Soms steekt het virus ergens zijn kop op, dan reageert de overheid meteen. Het drukt de uitbraak lokaal de kop in voor hij de rest van het land kan bereiken.

In het Verenigd Koninkrijk is het de ‘slimme lockdown’ gaan heten, de strategie om een gebied lokaal weer op slot te doen. Zo kan de economie van de rest van het land blijven draaien, terwijl plaatselijk wordt voorkomen dat een uitbraak zich verder verspreidt. Ook Lissabon en een deel van de Taagvallei leeft onder een plaatselijke lockdown. In Italië zijn er tien kleine en grotere gebiedjes waar plaatselijk ingrijpen wordt overwogen.

Maar er is een nadeel. Omdat het virus relatief veel slachtoffers maakt in de armere wijken en in migrantengemeenschappen, zijn de plekken waar zij wonen ook de plekken die opnieuw worden afgesloten.

De goedkopere wijken van de stad

Afgelopen weekeinde werd bekend dat de Britse stad Leicester de komende veertien dagen nog in lockdown blijft. Terwijl zaterdag de rest van het Verenigd Koninkrijk weer open gaat, worden de regels in Leicester juist strikter: binnenblijven, tenzij je voor het hoogst noodzakelijke naar buiten moet. Maar liefst 10 procent van de nieuwe besmettingen in het land is aantroffen bij mensen uit die stad.

Leicester is een arme stad, die deels drijft op een tanende kledingindustrie waar vooral mensen werken die Bulgaars, Roemeens of Pools spreken. Zij wonen in de goedkopere wijken van de stad, waar de huizen van slechte kwaliteit zijn, de mensen dicht opeen wonen en waar twee derde van de bevolking zichzelf als ‘Aziatisch’ of ‘Afrikaans’ omschrijft.

Het is al eerder gebleken dat het nieuwe coronavirus zich razendsnel weet te verspreiden in dergelijke wijken. Dat was het geval in Parijs, maar ook recenter in het Duitse Gütersloh, waar het virus bij 1500 Oost-Europese werknemers van vleesfabriek Tönnies werd vastgesteld. Zij werden met hun complete huishouden in quarantaine geplaatst en de gemeente ging opnieuw in lockdown.

Discriminatie en opstanden

De burgemeester meldde daarna dat bij mensen uit zijn gemeente de banden worden lek gestoken en dat binnen de gemeente Oost-Europeanen, ook als ze niet bij Tönnies werken, met de nek worden aangekeken. Hij maakt zich zorgen om deze nieuwe discriminatie.

“Gezien het feit dat covid-19 vooral toeslaat in armere wijken, bestaat het risico dat er hekken geplaatst worden rond wijken waarin mensen toch al weinig mogelijkheden hebben”, constateert Clifford Scott, professor sociale psychologie van de Britse universiteit van Keele. Hij vreest behalve voor discriminatie ook voor opstanden.

De flat in het Duitse Göttingen, waar begin juni alle 700 bewoners werd verteld dat ze niet meer naar buiten mochten, werd al snel de ‘coronaflat’ genoemd. Ook daar wonen vooral migranten en mensen met een uitkering. Dat zij vanuit hun appartementen konden zien hoe de rest van de stad wel weer naar buiten ging, veroorzaakte bij de opgesloten jongeren een groot verlangen om ook naar buiten te gaan. De geplaatste hekken werden toen nog hoger.

Lees ook:

Inwoners Gütersloh zijn nergens meer welkom nu er corona is uitgebroken in hun vleesbedrijf: ‘Stigmatisering’

Het Duitse Gütersloh zit opnieuw in lockdown, precies aan het begin van de vakantie. Terwijl de inwoners uit alle macht proberen hun vakantie te laten doorgaan, poogt de gemeente de geïnfecteerde groep binnen te houden.