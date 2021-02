Heeft u al een blauw vinkje op uw voorgevel? Honderden mensen trappen erin

Op veel sociale media is het ‘blauwe vinkje’, dat verifieert dat een profiel van een beroemdheid echt aan diegene toebehoort, een gewild statussymbool.

Danielle Baskin, kunstenaar in San Francisico, bedacht er onlangs een parodie op. Op de website ‘Blue Check Homes’, biedt ze zo’n blauw vinkje aan voor op je huis. ‘Het blauwe verificatievinkje laat mensen buiten weten dat je een authentiek publiek figuur bent’. Kosten: 3000 dollar, en je moet ook voor een commissie verschijnen die bepaalt of je wel authentiek genoeg bent.

Helemaal doorgeslagen

Tot haar eigen verbazing kreeg ze een hoop kritiek van mensen die dachten dat ze in San Francisco nu helemaal doorgeslagen waren, én honderden aanmeldingen van mensen die serieus duizenden dollars overhadden voor zo'n vinkje op hun gevel.

Dat geld zal ze niet innen, zegt ze, maar ze wil de grap nu wel doorzetten, en zal geïnteresseerden binnenkort uitnodigen om voor een commissie te verschijnen.

