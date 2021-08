Heeft praten met de Taliban nog zin nu de hoofdprijs, de inname van de hoofdstad, in zicht is?

De vaart waarmee de Taliban de ene stad na de andere verovert – de afgelopen dagen vielen onder meer Herat en Kandahar – heeft geleid tot een verlamming bij de Afghaanse autoriteiten. De regering heeft een adempauze nodig om zich te kunnen herstellen, anders stort die waarschijnlijk in. Daarom onderzoekt Kaboel nu mogelijkheden om alsnog tot een vergelijk te komen met de Taliban. Maar heeft onderhandelen met de Taliban nog zin?

Volgens de Qatarese nieuwszender Al Jazeera stuurde de Afghaanse regering donderdag een informeel voorstel aan de Taliban om tot een deal te komen. Het verzoek hiertoe zou via Qatar zijn overhandigd – de Taliban hebben een kantoor in de Qatarese hoofdstad Doha, waarvandaan zij met verschillende partijen en landen onderhandelen. In het voorstel zou staan dat als de Taliban hun offensief staken, de Afghaanse regering in ruil bereid is de macht met de fundamentalisten te delen.

De Taliban hebben het voorstel, dat zij ontkenden ontvangen te hebben, onmiddellijk afgewezen. “We zullen geen enkel soortgelijk voorstel accepteren, want wij willen geen partner zijn van de Kaboel-regering.” De Taliban lieten ook weten dat zij openstaan voor onderhandelingen, maar dat een aantal zaken onbespreekbaar zijn, zoals hun eis van de ‘vestiging van een onafhankelijk islamitisch systeem’. Volgens de Taliban is ‘het Islamitische Emiraat van Afghanistan’ de enige vertegenwoordiger van het Afghaanse volk.

Internationaal isolement

De Taliban zien ook weinig reden voor serieuze onderhandelingen met een partij die al op de grond ligt. Uit alle uitspraken van de Taliban blijkt dat het dedain jegens de Afghaanse regering immens groot is. Wat de Afghaanse regering voorstelt, komt de Taliban hoe dan ook toe, met of zonder haar instemming. En als er iets te onderhandelen valt, dan liever met partijen waarbij macht berust, zoals de Amerikanen of de Chinezen.

De verhoudingen met het buitenland lijken voor de Taliban dan ook de enige reden om te onderhandelen. In de overeenkomst die de VS en de Taliban in februari 2020 sloten, staat dat de VS financieel zullen helpen bij de wederopbouw van Afghanistan nadat een vredesakkoord tussen de Taliban en de Afghaanse regering is bereikt. Als de Taliban met geweld de macht grijpen, dan zal het ‘Islamitische Emiraat van Afghanistan’ geen toegang hebben tot financiële steun en riskeren zij sancties.

De Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan, Ross Wilson, waarschuwde daarom donderdag dat ‘pogingen tot het verkrijgen van het machtsmonopolie door middel van geweld, terreur en oorlog alleen zullen leiden tot internationaal isolement’. Ook de Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas liet weten dat er geen Duits geld naar Afghanistan zal vloeien bij een machtsovername en de herinvoering van de sharia.

Toch lijkt het vooruitzicht van sancties de Taliban niet te deren. Voorheen moesten zij rekening houden met de militaire macht van de VS, terwijl de dreiging nu bestaat uit het mislopen van Amerikaanse beloningen. En de nadelen van sancties wegen niet op tegen het verkrijgen van de hoofdprijs: de vestiging van een islamitisch emiraat met Kaboel als zetel.

Lees ook:

De kans dat de Taliban straks heel Afghanistan in handen hebben, wordt steeds groter

De Verenigde Staten houden rekening met het zwartste scenario voor Afghanistan.