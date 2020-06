Heeft Bergamo het coronavirus onderschat? Nabestaanden willen antwoorden

Woensdagochtend zullen vijftig nabestaanden van coronapatiënten in Bergamo aangifte doen. Ze brengen mogelijke bewijzen mee – medische dossiers, whatsappconversaties, doktersrecepten – die getuigen van het ziekteverloop en de gebeurtenissen rondom de vijftig sterfgevallen. “Hoe kon het virus in Bergamo zoveel slachtoffers maken? We willen dat de waarheid daarover aan het licht komt. Zijn er mensen die hun plicht hebben verzaakt? Met onze aangiftes zetten we het Openbaar Ministerie aan tot onderzoek”, zegt Stefano Fusco (31), die zijn grootvader in maart verloor en in april het comité ‘Wij zullen aangifte doen’ oprichtte.

De provincie Bergamo, vlakbij Milaan, was in Italië het epicentrum van de heftige corona-epidemie. Legertrucks moesten er honderden lijken afvoeren toen het plaatselijke crematorium de toestroom niet meer aankon. Er zijn in de provincie officieel bijna drieduizend mensen aan Covid-19 overleden, maar dat betreft alleen degenen die zijn getest. Giorgio Gori, de burgemeester van Bergamo, zegt dat er in de provincie in werkelijkheid meer dan zesduizend mensen – een zesde van het totale Italiaanse aantal – aan het virus zijn bezweken. Hij baseert zich op een analyse van het Italiaanse bureau voor de statistiek. Volgens Gori was het sterftecijfer nergens anders ter wereld zo hoog als in deze provincie.

Bij de aangifte woensdag is ook Cristina Longhini (38), een apotheker uit Milaan. Haar vader Claudio was 65 toen het virus hem doodde. “Mijn vader was kerngezond. Toch is hij op 19 maart overleden”, vertelt ze afgelopen maandag tijdens een video-persconferentie. Longhini beschrijft hoe haar vader na een week koorts zwak was en flauwviel en hoe zijn huisarts – ook al belde haar wanhopige moeder hem meerdere keren – weigerde Claudio thuis te onderzoeken.

‘Ik moest zelf een plek op de ic vinden’

Nadat dochter Cristina een andere huisarts wel bereid had gevonden, stuurde die haar doodzieke vader onmiddellijk naar het ziekenhuis van Bergamo. Maar daar was er geen plek voor hem op de intensive care. Longhini: “Ze belden me vanuit het ziekenhuis en zeiden dat ik zelf ergens een plek op de ic moest vinden omdat de kans anders groot was dat mijn vader het niet zou overleven.” Ze begon als een gek rond te bellen, maar de ochtend erop bleek dat verder zinloos: haar vader was gestorven.

Stefano Fusco, die het comité samen met Longhini oprichtte, zegt tijdens diezelfde persconferentie: “Waarom weigerden huisartsen bij zieken langs te gaan? Waarom hadden ze niet voldoende spullen om zichzelf tegen besmetting te beschermen? Hoe kon het dat er te weinig ambulances waren? Had Bergamo niet eerder op slot gemoeten? Volgens ons is de epidemie hier op een amateuristische manier afgehandeld. We zoeken de schuld niet bij artsen en verpleegkundigen, maar hogerop: bij de directie van de GGD, de minister van gezondheidszorg en de gouverneur van Lombardije. Wij zijn hoopvol dat justitie voor helderheid zorgt en eventuele schuldigen opstappen.”

De eerste vijftig aangiftes tegen onbekenden worden woensdag gedaan, binnenkort volgen er nog eens honderdvijftig. In een reactie zegt advocaat Domenico Pittella, gespecialiseerd in medische verantwoordelijkheid, in de Italiaanse Huffington Post: “De epidemie was buitengewoon en de middelen waren ontoereikend. Dat zullen de mensen die eventueel worden beschuldigd kunnen aanvoeren om zichzelf vrij te pleiten.”

Lees ook:

In dit Italiaanse dorpje viel de eerste coronadode van Italië, nu is iedereen er proefkonijn

In het plaatsje Vo’ viel de eerste coronadode van Italië. Het dorp werd hierop hermetisch afgesloten, waarna alle bewoners in quarantaine gingen. Dat maakt Vo’ tot het ideale testlab.

Heeft een land met veel doden gefaald?

Nu de eerste coronagolf over Europa is gespoeld, zijn er duidelijke verschillen te zien. In het ene land vielen veel meer doden dan in het andere.