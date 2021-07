Hebben wij nou harder versoepeld dan de andere landen? Dit doet de rest van Europa

Het gaspedaal in één keer loslaten of eerder aarzelend, met de andere voet dicht bij de rem? In wisselend tempo bouwden de Europese landen de afgelopen tijd hun lockdowns af. En nu de deltavariant op veel plaatsen de kop opsteekt wordt hier en daar alweer overwogen wat recente versoepelingen terug te draaien.

Met de heropening van discotheken en clubs luidt Frankrijk vrijdagavond de laatste fase van de lockdown in die in april werd opgelegd. Maar helemaal losgaan is niet de bedoeling. Alleen mensen die minstens twee weken geleden hun tweede vaccinatie hebben gehad of een PCR-test van hoogstens 48 uur oud, zijn welkom. Verder mogen de clubs slechts driekwart van het maximale aantal gasten toelaten. En o ja, een mondkapje bij het dansen is niet verplicht, maar wel warm aanbevolen. Bovendien heeft de regering aangekondigd de regels streng te zullen gaan controleren.

Ondanks alle restricties kijkt de Parijse dj Vinz ernaar uit om weer aan de slag te gaan, zei hij tegen persbureau Reuters. “We hebben het publiek anderhalf jaar niet gezien, dus we zullen even moeten aftasten wat ze willen horen. Maar we zullen onszelf herontdekken en samen lol maken.”

Hoe lang die lol duurt is de vraag. In de Franse hoofdstad zou al meer dan de helft van de coronabesmettingen worden veroorzaakt door de Deltavariant. In de regio Les Landes was dat vorige maand al 70 procent. Daar werden de versoepelingen daarom later ingevoerd dan elders in het land. De Fransen hebben nu sinds een week of drie geen avondklok meer en hoeven sinds kort buiten geen mondkapje meer te dragen. Ook restaurants en cafés mogen binnen weer gasten ontvangen, maar de helft minder dan normaal en maximaal zes mensen aan een tafeltje.

Mogelijk nieuwe reisbeperkingen

Terwijl de versoepelingen nog nauwelijks zijn ingedaald, trapte de Franse regering deze week alweer op de rem. Staatssecretaris van Europese zaken Clément Beaune waarschuwde dat de komende dagen misschien wel tot nieuwe reisbeperkingen besloten kan worden. Hij raadde de Fransen aan om – als ze nog geen reis hebben geboekt – niet naar Spanje of Portugal te gaan. “Het is beter om een andere bestemming te kiezen of in eigen land te blijven.”

Portugal doet er ondertussen alles aan om de snelle stijging van het aantal coronagevallen in te perken. Alleen al donderdag kwamen er ruim 3000 nieuwe infecties bij op een bevolking van 10 miljoen. Zo moeten toeristen in hotels een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien. Ook de avondklok wordt naar meer gemeenten uitgebreid.

Spaanse clubs weer dicht

Een terugkeer naar de avondklok is in Spanje niet aan de orde , beloofde de minister van gezondheidszorg Carolina Darias. Die was pas sinds 21 juni afgeschaft. Tot zo’n tien dagen geleden moesten de Spanjaarden buiten nog een mondkapje dragen. Wel moedigde de minister verschillende Spaanse regio’s aan beperkingen op te leggen in het nachtleven als ze dat nodig achten. In Catalonië gebeurt dat al. De clubs sluiten daar vrijdag weer de deuren vanwege het hoge aantal besmettingen, vooral onder ongevaccineerde jongeren. In een week is het aantal besmettingen verdubbeld van ruim honderd op 100.000 inwoners naar 250 besmettingen.

De verontrustende cijfers zijn voor Duitsland reden om heel Spanje als ‘risicovol’ te beschouwen. Toeristen die terugkomen moeten een negatieve test kunnen overhandigen om quarantaine te vermijden. Zelf bouwt Duitsland ondertussen het laatste restje van de eigen lockdown voorzichtig af. De regering houdt de nationale noodrem nog wel angstvallig achter de hand. Als in een regio een week lang er meer dan honderd besmettingen op 100.000 inwoners zijn, kunnen nieuwe maatregelen worden ingevoerd. Van de mondkapjes zijn de Duitsers ook nog niet af. In winkels, in andere openbare binnenruimten en in het openbaar vervoer moeten ze nog altijd gedragen worden. Een zelf in elkaar geflanst lapje is niet afdoende; in sommige deelstaten is het dragen van een FFP2-masker verplicht.

En ook in Italië waar de cijfers er vooralsnog gunstig uit zien, is het goed om nog altijd een mondkapje bij je te hebben, raadt de overheid aan. Ook al is het dragen ervan buiten niet meer verplicht, bij drukte wordt geadviseerd het vooral wel te doen. En nog beter zegt de Italiaanse regering: vermijd drukte en hou afstand.

