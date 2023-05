Hé, is die omstreden Hongaarse Eurocommissaris aan de kant geschoven?

Zeker weet hij het niet, Europarlementariër Thijs Reuten van de PvdA. Maar het lijkt erop dat Europees commissaris Oliver Varhelyi op een zijspoor is beland, misschien wel mede dankzij hem.

Eindelijk, wat Reuten betreft. Het had al veel eerder moeten gebeuren. Of beter nog, Varhelyi had de portefeuille ‘uitbreiding van de Europese Unie’ helemaal niet moeten krijgen. Reuten kan er met zijn verstand niet bij hoe dat ooit heeft kunnen gebeuren.

“Hoe kan je, zelfs al was er geen oorlog in Europa, op het belangrijkste politieke instrument van de EU, de mogelijkheid om erbij te komen, een Eurocommissaris zetten van wie je kan vermoeden dat hij niet de agenda van Europa gaat uitvoeren?”, zegt hij.

De verwachting was dat Varhelyi weinig kwaad kon

Thijs Reuten is nog maar twee jaar lid van het Europees Parlement. Hij was er niet in 2019, toen de commissariaten werden verdeeld. Toen voor ieder EU-land de juiste post gevonden moest worden, ook voor het notoire zorgenland Hongarije. Uiteindelijk werd Oliver Varhelyi, de kandidaat die Hongarije aandroeg, de post ‘EU-uitbreiding’ toebedeeld.

Destijds was de verwachting dat hij daar weinig kwaad kon. Van uitbreiding zou voorlopig weinig sprake zijn.

Tot de Russische inval in Oekraïne. Na februari 2022 werd een grotere EU-invloedssfeer plots duizend keer zo belangrijk. Zo promoveerde de Hongaar Varhelyi van commissaris lege dozen tot commissaris volle agenda, helaas zonder zijn Hongaarse anti-houding te verliezen. In plaats van bij toekomstige lidstaten de nadruk te leggen op onafhankelijke rechtspraak, persvrijheid en democratie, was Varhelyi juist dik met autocratische leiders, die niets moeten hebben van al die zogenaamde EU-waarden.

Zo is hij maatjes met de Servische Vucic en ook met premier Milorad Dodik van Bosnië, die groot fan is van Poetin.

Hij zou eigenlijk in het belang van de EU moeten opereren, niet in dat van autocraten

In januari had Reuten genoeg gezien. Aan de Europese Commissie vroeg hij, gesteund door de meerderheid van het Europees Parlement, een onderzoek naar de handel en wandel van Varhelyi, omdat die mogelijk de gedragscode had geschonden. Zijn rol is immers om in het belang van de EU te werken, niet in die van autocratische regimes die Europese waarden maar lastig vinden. “Varhelyi speelt met vuur”, zei Reuten.

“Deze Hongaar strooit zand in de machine”, zei later ook VVD’er Bart Groothuis, die per toeval ontdekte dat de Eurocommissaris een belangrijk verzoek uit Oekraïne leek te hebben achtergehouden.

Toen Varhelyi in februari de leden van het Europees Parlement ook nog ‘idioten’ noemde, ontstak ook de Belgische ex-premier Guy Verhofstadt in woede. “Von der Leyen moet hem onmiddellijk ontslaan.”

Wat zich daarna binnen de Commissie heeft afgespeeld, weet niemand. Die hult zich in stilzwijgen. “Ik verwachtte niet dat Varhelyi onmiddellijk uit zijn functie zou worden gezet, maar ook niet dat ik na vier maanden nog steeds niets zou hebben gehoord”, zegt Reuten, die binnenkort nogmaals zal vragen hoe het ervoor staat met zijn gevraagde onderzoek. Maar intussen heeft hij Varhelyi eigenlijk nog maar amper gezien.

“De gesprekken tussen de Servische president Aleksandar Vucic en de Kosovaarse premier Albin Kurti, deze week in Brussel, worden geleid door buitenlandchef Borrell, niet door Varhelyi”, zegt Reuten. Dat zegt in ieder geval iets.