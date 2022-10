Havrilivka is bevrijd, maar vanaf de andere oever van de Dnipro beschieten de Russen het dorp

Het Oekraïense leger heroverde de afgelopen weken een flink deel van de regio Cherson, maar veilig is het niet in bevrijd gebied. Vanaf de overkant van de rivier blijven de Russen schieten.

De Dnipro is een sieraad in het landschap. Als de herfstzon op het water valt, pronkt de rivier zilverachtig op de bruine, door oorlog braakliggende aardkorst van de Cherson-regio. En toch voel je je onmiddellijk onveilig als de Dnipro te zien is.

“De ‘orki’ bevinden zich op drie kilometer van ons. Je hebt de oever, dan de rivier, en op de andere oever zitten ze”, zegt Arghist Dartsjinjan. In zijn woonplaats Krivi Rih heeft hij zijn auto volgestouwd met hulpgoederen. Nu is hij met zijn maten onderweg door bevrijd gebied.

Het Oekraïense leger maakte de afgelopen weken flinke voortgang in de regio. Dorp na dorp na dorp werd op de Russen – of de ‘orki’ (orks), zoals de Oekraïners de bezetters denigrerend noemen, naar de gewelddadige wezens uit Tolkiens In de Ban van de Ring – heroverd. Maar het gevaar is niet geweken. Want nu schiet de vijand vanaf de overkant van de rivier.

“Allerlei gedachten gaan door je hoofd. Ik heb de verantwoordelijkheid voor mijn ouders en een kind. Er kan elk moment iets ergs gebeuren”, zegt Dartsjinjan, die de scepter zwaait over de vereniging Viking in de stad Krivi Rih.

Pasta en ingeblikt vlees

De eerste stop is Havrilivka, een dorp met een paar duizend inwoners aan de oever van de Dnipro. De Viking-leden – die zich voorheen bezighielden met sporten, maar sinds de invasie als hulpverleners aan de slag zijn – geven elkaar zware dozen door. Die zijn gevuld met eerste levensbehoeften zoals rijst, pasta, ingeblikt vlees, waterzuiveringstabletten en een lampje op zonne-energie.

“Als je de noden van die ouderen en die kinderen ziet, dan wil je die lenigen”, verklaart Dartsjinjan. “Iemand moet het doen.”

Een aantal dorpelingen had de humanitaire hulpploeg opgewacht. “Mijn naam is Zachar. Ik ben negen jaar”, zegt een tengere jongen met een wat grijs gezicht. “Mijn naam is Paulina. Ik ben zes… eh zeven jaar”, zegt een meisje, dat overduidelijk zijn zusje is, maar wel kleur heeft op haar wangen.

“Op 2 oktober waren er gevechten, op 3 oktober reden onze jongens het dorp binnen, en op 5 oktober was ze jarig”, verklaart moeder Jelena Zinzjoek. Paulina mocht met de Oekraïense militairen op de foto, en kreeg zowaar snoepjes, chocola en cola cadeau.

Tijdens de zeven maanden Russische bezetting was er geen hulp, vertelt Zinzjoek, die tot de invasie als beheerster werkte van technische apparatuur in de vakschool achter het huis; het gebouw, waarin Russen huisden, is grotendeels verwoest. Haar gezin leefde van de groenten die ze verbouwden in de tuin, en van wat hun dieren – varkentjes, ganzen eenden en kippen – hun schonken.

Bellen vanaf de begraafplaats

De Russische levensmiddelen in de dorpswinkel waren schrikbarend duur. Omdat het hen aan contanten ontbrak, probeerden de bewoners geld over te maken naar de zoon van de winkeleigenaar, die in een vredig gebied woonde. Probleem was dat de internetverbinding meestal ontbrak: bellen kon alleen op de begraafplaats aan de rand van het dorp.

Haar kinderen hebben zeven maanden binnen gezeten, want het was gevaarlijk op straat. “In elk huis woonden tien tot twintig Russische soldaten”, wijst Jelena Zinzjoek haar straat in. De militairen liepen rond met machinegeweren en scheurden keihard met jeeps door de straat. Als ze dronken waren, schoten ze op duiven en schopten de deuren uit leegstaande huizen.

“Ze stalen eenden en kippen, en ze jaagden op katten. Ze hadden zeker honger”, denkt Volodja Zinzjoek, de echtgenoot van Jelena die op zijn scooter is komen aanrijden.

“Honger hadden ze niet, want ze lieten een geit in huis staan toen ze vluchtten”, brengt zijn vrouw te berde.

“Ze zijn zelf geiten”, bitst hij. De Russen hadden hem en drie buurmannen een paar uur vastgehouden en geslagen – waarom begrijpt hij nog steeds niet. Sinds de bevrijding prijkt een Oekraïens vlaggetje op zijn scooter.

Het ergste gebeurde al in april, toen de Russen een jongen uit Havrilivka doodschoten. Zijn naam was Misja. Hij was vijftien jaar, en zat in de negende klas. “Hij was op weg naar huis, toen artilleriebeschietingen begonnen. Hij begon te rennen, en toen schoten ze hem dood”, zegt Volodja Zinzjoek. “Het was een lange jongen. De Russen zagen hem aan voor een partizaan”, vult zijn vrouw aan.

Niet alleen de ouders, maar alle dorpelingen waren er kapot van geweest. “De beschietingen gingen door, maar het hele dorp was op de begrafenis.”

We kunnen weer vrij rondlopen

De bevrijding van Havrilivka brengt mentale rust, zeggen de bewoners. “Omdat we weten dat we in Oekraïne zijn, en omdat we weer vrij kunnen rondlopen”, aldus Jelena Zinzjoek. “Hoewel er nu elk moment een raket kan neerkomen.” Het is maar vijfhonderd meter tot de oever van de rivier, wijst ze. De Russen schieten vanuit het dorp Lepeticha, dat aan de overkant bijna zichtbaar is. “We hebben het ergste, de bezetting, al doorstaan. Onze jongens zullen ons niet meer in de steek laten.”

“Ik hoop maar dat onze jongens het redden”, zegt Arghist Dartsjinjan. “De prijs die we betalen is heel hoog. Al zo veel jonge mannen hebben hun leven gegeven.”

