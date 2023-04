Hassan (25) en Inaam (23) vluchtten uit Khartoem: We vochten letterlijk om een plek in de bus

Hassan Hussain (25), verpleegkundige, masterstudent public health

“De checkpoints van de Rapid Support Forces waren super intimiderend. Vrouwen en kinderen werden met rust gelaten. Maar wij mannen moesten op een rij gaan staan waarna we hardhandig werden gefouilleerd. Ondertussen schreeuwden de paramilitairen dingen naar ons als: ‘Denk je soms dat wij uit de woestijn komen? Dat we analfabete bedoeïenen zijn? Wij hebben hier nu de macht in handen!’

Hassan Hussain

“Ik was ondertussen doodsbang dat ze zouden uitvinden dat ik verpleegkundige ben. Medisch personeel wordt door de RDF meegenomen om gewonde strijders te behandelen. Ik liet mijn laptop en paspoort daarom thuis en nam enkel mijn rijbewijs mee ter identificatie. Een man die ik tijdens mijn vlucht ontmoette, vertelde later dat hij bij een ander checkpoint een doodgeschoten motorrijder in een plas bloed had zien liggen. Mijn hele vlucht vroeg ik me ondertussen af waar ons officiële leger was.

Kiezen tussen twee kwaden

“Mijn keuze om wel of niet te vluchten was kiezen tussen twee kwaden. Ik wilde in Khartoem blijven om gewonden te helpen. Maar de meeste ziekenhuizen zijn gesloten en hebben geen stromend water of elektriciteit meer, laat staan medicijnen. En wat als ik dood zou gaan? Wie zou voor mijn broertje en zusje zorgen die in Nijlstaat waren? Die gedachte vloog door mijn hoofd terwijl ik dagenlang vlakbij bombardementen hoorde. Mijn moeder overleed twee jaar terug en mijn vader is voor werk in Saudi-Arabië. Uiteindelijk koos ik voor mijn familie.

“Duizenden mensen probeerden Khartoem uit te komen. En na een uur door kleine steegjes lopen, achtereenvolgens een tocht in een auto en in een minibusje, vochten we letterlijk om een plek in de bus om de stad te kunnen ontvluchten. Vier uur lang zat ik, bij 40 graden Celsius, op de grond van de bus met 45 zitplaatsen, waar we met zeker honderd vluchtelingen waren in geperst. Terwijl de reis naar ons familiehuis in Nijlstaat normaal vijf uur duurt, kostte het me nu twaalf uur en zeker vijf keer de normale prijs.

“Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar iedereen die ik spreek zegt dat ze Soedan willen verlaten zodra het vliegveld opengaat.”

Inaam Eltayeb

Inaam Eltayeb (23), studeert voor medisch laborant

“Al zes dagen werd er continu buiten ons appartement gevochten, zelfs met tanks. We hadden geen eten meer, geen water, geen elektriciteit en de batterijen van onze telefoons waren leeg. We waren van de buitenwereld afgesneden. Mijn moeder was ondertussen doodongerust. Zij was toevallig voor familiebezoek in Saudi-Arabië en kon niet meer terug naar Soedan.

“Ondertussen zat mijn 17-jarige zusje vast bij een vriendin in een andere wijk, waar de Rapid Support Forces huizen begonnen te plunderen. We waren doodongerust en hadden geen idee of mijn zusje nog leefde. Toen de gevechten op woensdag even rustiger werden, besloten we daarom de gok te wagen.

“Mijn vader gooide een koffer in het midden van de huiskamer waarin ik, en mijn broers en zussen wat kleding mochten doen. Met mijn broer moest ik lopend onze auto gaan halen die in een andere wijk stond. Dit was doodeng want er waren nog steeds gevechten.

Buiten Khartoem lijkt alles normaal

“Met de auto hebben we mijn zusje opgehaald en de stad verlaten. Bij checkpoints van de Rapid Support Forces werden we gelukkig met rust gelaten, waarschijnlijk omdat we als gezin reisden. Wel zagen we hoe para-militairen bij een checkpoint een man uit een fourwheeldrive sleurden en zijn auto innamen.

“Gek genoeg stoppen buiten Khartoem alle gevechten en lijkt alles weer normaal. We verblijven nu in het huis van mijn opa en oma in Al Hasahisa, op twee uur rijden van de hoofdstad. Dit normaal rustige provinciestadje wordt nu overspoeld met vluchtelingen uit Khartoem. Zo slapen zelfs mensen op matrassen in scholen. Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst van mijn land. We hadden al economische problemen en inflatie. Soedan kan deze oorlog niet ook nog aan.”

