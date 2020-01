Harry en Meghan willen hun eigen pad kiezen

Meer als gewone burgers leven en minder als Koninklijke hoogheden, dat leek al langer de wens van de Britse prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan. Nu geven zij die wens inhoud met de aankondiging dat ze een stapje terug doen. Maar de officiële mededeling van het Britse Koninklijk Huis roept ook vragen op.

Harry en Meghan lieten woensdagavond onverwacht weten dat ze geen rol meer spelen als ‘senior royals’ en dat ze hun tijd gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ze willen voor zichzelf ‘een progressieve nieuwe rol’ vervullen en ‘financieel zelfstandig’ worden. In de verklaring, die het paar ook op Instagram deelde, melden zij deze stap te zetten ‘na vele maanden van reflectie en discussies binnenskamers’.

Die discussies zijn ongetwijfeld gevoed door hun onvrede over de Britse media en vooral de kritiek die ze daarin te verduren kregen. Met name Meghan viel, na een eerste omhelzing door de pers, snel van haar voetstuk. De voormalige actrice kreeg het imago van een veeleisende diva, die zich niet wilde conformeren aan de eeuwenoude tradities.

Vergelijking prinses Diana

Haar man uitte in oktober vorig jaar zijn ongenoegen over de manier waarop de media achter hem en zijn vrouw aan jagen. Hij vergeleek die praktijken met de behandeling die zijn moeder, prinses Diana, te verduren kreeg. Zij kwam in 1997 om tijdens een auto-ongeluk in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door paparazzi.

“Mijn diepste angst is dat de geschiedenis zich herhaalt”, zei prins Harry in oktober tegen tv-zender ITV. “Ik ben mijn moeder kwijt en nu zie ik mijn vrouw slachtoffer worden van dezelfde machtige krachten.” Harry maakte ook duidelijk dat hij en zijn broer William, de eerste troonopvolger na hun vader prins Charles, niet altijd op een lijn zitten.

Opvoeding Archie

Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, kregen in mei vorig jaar een zoon, Archie. Ze willen hem deels in het VK en deels in de VS opvoeden, zodat zij ‘de ruimte krijgen om zich te richten op het volgende hoofdstuk’. Daarin moet ook liefdadigheid een belangrijke rol krijgen, via een nieuw op te richten organisatie.

Het echtpaar doet vooralsnog geen afstand van de troon. Wat hun positie binnen het koningshuis straks wel zal zijn en hoe ze hun geld willen verdienen, is onduidelijk.

Ook de Queen en prins Charles zitten duidelijk nog met vragen. “We begrijpen hun wens voor een nieuwe aanpak maar dit zijn ingewikkelde zaken waarvan de uitwerking tijd zal kosten”, aldus Buckingham Palace in een verklaring. “De discussies met de Hertog en de Hertogin van Sussex zijn nog in een vroeg stadium.”

Ingewijden laten aan de BBC weten dat de koningin niet op de hoogte was van de verklaring die Harry en Meghan woensdag naar buiten zouden brengen. Het Britse koningshuis zou erg teleurgesteld zijn over de beslissing.

