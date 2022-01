Hardste eis van Rusland is tijdens Navo-overleg onbespreekbaar

Het eerste rechtstreekse gesprek tussen de Navo en Rusland over de crisis rond Oekraïne heeft zoals verwacht geen doorbraak opgeleverd. Maar verder geëscaleerd is de kwestie ook niet. Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg sprak na afloop van de Navo-Rusland Raad in Brussel van een ‘serieuze en directe’ gedachtewisseling, maar ook van ‘verschillen die moeilijk te overbruggen zijn.’ Dit overlegorgaan kwam voor het eerst sinds juli 2019 bijeen.

De Amerikaans-Europese alliantie is bereid met Moskou verder te praten over zaken als wederzijdse wapenbeheersing, het afschalen van militaire oefeningen in elkaars nabijheid en het versterken van de communicatielijnen. Maar de hardste eis van Rusland – dat geen enkel nieuw land meer mag toetreden tot de Navo, vooral Oekraïne niet – is voor alle dertig Navo-lidstaten onbespreekbaar.

“Rusland heeft geen veto over het lidmaatschap van andere landen”, aldus Stoltenberg. De Noor herhaalde zijn oproep aan Moskou om zo snel mogelijk stappen te zetten tot ‘de-escalatie’, specifiek door de militaire aanwezigheid bij de oostgrens van Oekraïne af te bouwen. Daar hebben zich naar schatting honderdduizend militairen verzameld, waardoor de vrees bestaat voor een Russische invasie.

Het is niet duidelijk of Rusland ingaat op de Navo-uitnodiging om verder te praten. Onderminister Aleksander Groesjko van buitenlandse zaken zei in Brussel dat hij de Navo-voorstellen over een oplossing niet serieus kan nemen. In Moskou waarschuwde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dat ‘de situatie wat betreft de Europese veiligheid en onze nationale belangen een kritiek stadium heeft bereikt’. Peskov noemde de Navo een ‘instrument van confrontatie’.

Donderdag komt de crisis aan de orde tijdens een bijeenkomst in Wenen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die telt 57 lidstaten, waaronder Oekraïne en Rusland. Die bijeenkomst is het slotstuk van een week vol diplomatieke pogingen op verschillende niveaus om de crisis in het hart van Europa te bezweren.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Antony Blinken, heeft gewaarschuwd dat Rusland voor de keuze staat tussen dialoog en confrontatie.