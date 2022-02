Harde woorden over Oekraïne in Veiligheidsraad. ‘Jullie vragen er bijna om, jullie willen dat het gebeurt’

Rusland en de Verenigde Staten zijn flink met elkaar gebotst in een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over Oekraïne. De Russische VN-ambassadeur beschuldigde de VS maandag in New York van provocaties en het opvoeren van de spanning. Zijn Amerikaanse collega wees op de dreiging van Russische militairen aan de grens met Oekraïne, van wie het aantal nog verder kan oplopen in de komende dagen.

De Russische ambassadeur Vassily Nebenzia verzette zich fel tegen de Amerikaanse waarschuwingen aan zijn land. “De discussies over oorlogsdreiging is op zichzelf al provocatief. Jullie vragen er bijna om, jullie willen dat het gebeurt. Jullie wachten daarop, alsof je wil dat jullie woorden bewaarheid worden.”

Linda Thomas-Greenfield waarschuwde Rusland namens de VS opnieuw ‘geen offensieve actie te beginnen’ tegen Oekraïne. Het Russische leger heeft volgens haar al meer dan 100.000 militairen klaarstaan langs de grens en volgens Amerikaanse informatie kunnen daar op korte termijn nog 30.000 bijkomen, gestationeerd in Wit-Rusland. “Dit is de grootste mobilisatie van troepen in Europa in decennia”, zei ze.

Tot een uitspraak van de Veiligheidsraad kwam het niet. Rusland heeft daarin een vetorecht, net als de VS, China, Groot-Brittannië en Frankrijk.