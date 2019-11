Handige opportunist Joseph Muscat wil van geen wijken weten

Duizenden mensen gingen de afgelopen dagen in Valetta de straat op om zijn aftreden te eisen. Maar premier Joseph Muscat van Malta wil niet van wijken weten en zegt dat hij zijn land nu door woelige tijden moet navigeren.

Bijna zeven jaar geleden werd Joseph Muscat – toen nog geen veertig jaar oud – als veelbelovend premier in de Maltese hoofdstad onthaald. Hij beloofde destijds onder meer een einde te maken aan de corruptie in zijn land. Deze dagen wordt Muscat vooral gezien als de premier die schimmige figuren de hand boven het hoofd houdt.

Muscat begon, na een studie bestuurskunde en Europese Studies aan de universiteit van Malta, zijn carrière als journalist bij een Maltese radiozender. Ook stortte Muscat zich al jong in de politiek. Op zijn 21ste nam hij namens de Arbeiderspartij zitting in het parlement. Hij voerde fel campagne tegen toetreding van Malta tot de Europese Unie. Maar toen de meerderheid van de bevolking in 2003 via een referendum liet weten wel lid te willen worden van de EU, stelde hij zich kandidaat als Europarlementiër, een functie die hij tot 2008 vervulde. Daarna verruilde hij Brussel voor Valetta waar hij leider van de Arbeiderspartij werd.

Een protestant in Valetta waarschuwt Joseph Muscat Beeld AP

Smeergeld uit Azerbeidzjan

In Valetta was hij samen met zijn vrouw – met wie hij twee dochters kreeg – een graag geziene gast op feestjes, soms ook van dubieuze figuren. Muscat en zijn vrouw waren veelvuldig onderwerp van de beroemde blog van journalist Daphne Caruana Galizia waarin ze de corruptie op Malta probeerde bloot te leggen. Helemaal nadat Muscat in 2013 premier was geworden, kwam het echtpaar in haar beroemde blog voor. De journalist beschuldigde Michelle Muscat ervan smeergeld uit Azerbeidzjan te hebben ontvangen en te hebben weggesluisd naar Panama.

Als premier heeft Muscat zichzelf met zo veel mogelijk getrouwen omringd; hij heeft ervoor gezorgd dat sleutelposities – bijvoorbeeld die van politiechef – worden bezet door mensen die loyaal aan hem zijn. Andersom heeft hij zijn naaste medewerkers afgelopen jaren tot het uiterste in bescherming genomen. Bijvoorbeeld zijn rechterhand, stafchef Keith Schembri, die donderdag in verband met het onderzoek naar de moord op Caruana Galizia in 2017 werd verhoord. Hij werd vanochtend vrijgelaten. Ook liet Muscat zijn minister Konrad Mizzi niet vallen toen uit de Panama Papers in 2016 bleek dat hij een schimmig offshorebedrijf in Panama had geopend. Muscat gaf hem alleen een andere portefeuille, toerisme in plaats van economische zaken.

