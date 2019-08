Handelsakkoord onder druk door kappersbezoek Braziliaanse president

Het gaat niet heel lekker tussen Brazilië en Frankrijk. Om te beginnen hebben de twee landen een behoorlijk verschil van mening over klimaatverandering.

Maar de kwestie werd onlangs wat zwaarder toen de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro op het laatste moment een afspraak met de Franse minister Jean-Yves le Drian afzegde. Hij had, zo was de officiële verklaring, een belangrijke afspraak die plotseling moest voorgaan. Dat begreep de Franse minister volkomen, tot hij op het moment dat de afspraak had moeten plaatsvinden op Facebook zag hoe Bolsonaro zijn bezoek aan de kapper live vastlegde.

Dat is een forse belediging, die erop uit zou kunnen draaien dat het handelsakkoord van de EU met de Mercosur-landen in Zuid-Amerika onder druk komt te staan. Le Drian was bezig aan een tour langs Zuid-Amerikaanse landen. Hij vertelde vooraf dat hij voor Bolsonaro een speciale boodschap van president Macron had meegekregen: die zou graag zien dat Bolsonaro het klimaatakkoord van Parijs onverkort zou uitvoeren, de regels van de EU wat betreft milieu zou naleven en gevoelige landbouwsectoren zou beschermen.

Belerend

Mogelijk klonk de aankondiging van deze boodschap Bolsonaro iets té belerend. Macron had hem vorige maand ook al gekapitteld over zijn milieubeleid. Toen, tijdens een top in Japan, had Macron gedreigd dat hij het handelsakkoord tussen Europa en de Mercosur niet zou tekenen als Brazilië zich terugtrok uit de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs.

Frankrijk maakt zich zorgen over schadelijke effecten die het handelsakkoord kan hebben voor zijn eigen agri-sector, omdat de geïmporteerde goederen aan minder regels hoeven te voldoen dan de eigen EU producten. Bovendien wil Frankrijk pertinent niet dat Brazilië de mogelijkheid krijgt om zich uit internationale afspraken terug te trekken.

Voor hij de afspraak afzegde, zei Bolsonaro nog tegen de pers dat hij genoeg had van de Franse betutteling. “Ik zal met de Franse minister spreken en ik ga geloof ik met hem praten over het milieu. Maar hij moet het niet hard gaan spelen, anders zal hij ontdekken met wie hij te maken heeft.” Brazilië heeft ontkend dat Bolsonaro opzettelijk de minister in de kou liet staan. Een woordvoerder vertelde dat de president ‘nu eenmaal ergens op zijn 20-urige werkdag naar de kapper moet’.

