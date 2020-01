Handelsakkoord: China belooft beterschap, VS verlagen invoerrechten

China en VS hebben een eerste stap gezet in het beëindigen van hun handelsoorlog. De landen deden elkaar enkele beloftes. Zo zal China het stelen van technische kennis zwaarder straffen. Het zal Amerikaanse bedrijven in het land niet langer onder druk zetten om kennis te delen met Chinese bedrijven. In ruil voor die en andere concessies verlagen de VS invoerrechten ter waarde van 120 miljard dollar op importen uit China, zo staat in het akkoord dat gisteren in Washington werd ondertekend.

Het betekent dat nog steeds invoerrechten worden geheven over in totaal 360 miljard dollar aan Chinese goederen. Die zijn het resultaat van de handelsoorlog tussen de twee landen die president Donald Trump begon omdat hij het onacceptabel vond dat China veel meer aan de VS verkocht dan andersom. Voor het opheffen van die sancties is het wachten op een definitief ‘fase 2’-akkoord. Trump toonde zich woensdag bij de ondertekening van ‘fase 1’ al heel tevreden. “Vandaag zetten we de fouten uit het verleden recht en openen we de weg naar een toekomst van economische gerechtigheid en zekerheid voor Amerikaanse werknemers, boeren en gezinnen.”

Het akkoord pakt een groot aantal Amerikaanse klachten aan. China belooft ook hindernissen weg te nemen voor Amerikaanse banken om in China actief te worden en een goede klachtenprocedure in te stellen voor Amerikaanse bedrijven die in China tegen problemen met zakenpartners aanlopen.

De Democratische presidentskandidaat en ex-vicepresident Joe Biden noemde China ‘de grote winnaar’. Volgens hem zijn de afspraken te vaag: “Zoals gebruikelijk krijgt Trump weinig terug voor de aanzienlijke pijn en onzekerheid die hij onze economie, boeren en werknemers heeft aangedaan.” TROUW

