Hamas: 130 raketten naar Tel Aviv

Palestijnen hebben vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op de Israëlische stad Tel Aviv en omgeving. Volgens de Palestijnse beweging Hamas ging het om zo’n 130 projectielen. Het vliegverkeer op de nationale luchthaven is stilgelegd.

In Tel Aviv gingen de sirenes af en werden explosies gemeld. Ook zou er minstens een gewonde zijn. Volgens Hamas was de actie bedoeld als vergelding voor een luchtaanval kort daarvoor van Israël op de Gazastrook. Daarbij stortte een torenflat in waarin een kantoor van Hamas was gevestigd. De personen in het appartementencomplex waren voor de aanval gewaarschuwd.

Raketschild

Eerder op de dag kwamen in de kuststad Ashdod twee Israëlische vrouwen om door raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Het waren de eerste dodelijke slachtoffers aan Israëlische kant sinds het uitbreken van de onrusten afgelopen week. Wel zijn in Israël volgens media meer dan dertig gewonden gevallen.

Het is vrij uitzonderlijk dat mensen in Israël overlijden door de vaak provisorische projectielen van de Palestijnen. Een raketschild houdt veel raketten tegen. Ashkelon zou in een tijdsbestek van nog geen half uur met zeventig raketten zijn bestookt. Ook de stad Ashdod, 40 kilometer ten zuiden van Tel Aviv, was doelwit. In beide plaatsen zijn volgens de politie in totaal acht gebouwen geraakt, waaronder een lege school. De militaire vleugel van Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Het Israëlische leger heeft als vergelding zeker 140 keer doelen in de Gazastrook aangevallen en treft voorbereidingen de strook weer met grondtroepen binnen te vallen. Door luchtaanvallen op de Gazastrook zouden zeker 25 mensen zijn gedood, onder wie negen kinderen, en ruim 125 mensen gewond zijn geraakt. Volgens Israël zijn onder de doden ook zestien militanten.

Hamas heeft gedreigd van Ashkelon ‘een hel’ te maken als Israël doorgaat met aanvallen. De als terroristisch bestempelde beweging begon met de raketaanvallen in reactie op rellen in Jeruzalem, waar tientallen Palestijnen uit hun woning dreigen te worden gezet.

Het is onrustig in Oost-Jeruzalem. De afgelopen week zijn er honderden gewonden vallen in confrontaties tussen de Israëlische politie en de Palestijnse bevolking. Wat zit erachter?