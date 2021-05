Haïti wordt overspoeld door ontvoeringen en schakelt de hulp in van Colombia

Haïti wordt overspoeld door een reeks van ontvoeringen. Die van Olslina Janneus veroorzaakte grote commotie in het land. Eind januari werd het vijfjarige meisje tijdens het buitenspelen ontvoerd in de straten van de hoofdstad Port-au-Prince. Het levenloze lichaam, met tekenen van wurging, dook een week later op in een berg afval nadat de moeder van het meisje te horen had gekregen dat ze op zoek kon naar haar lichaam.

“Ze vroegen me 4.000 dollar, terwijl ze dreigden mijn dochter te vermoorden als ik niet betaalde’’, zei Nadege Saint Hilaire, die dat bedrag als pindaverkoper niet kon ophoesten. “Ik probeerde met ze te praten, maar ik had het geld niet en heb niemand gevraagd me te helpen.”

Ze deed haar schokkende verhaal aan lokale radiostations, die haar vervolgens hielpen een bedrag bij elkaar te sprokkelen om de begrafenis van haar vermoorde dochtertje te kunnen betalen. Praten over ontvoeringen is echter zeer riskant op het eiland wegens de heersende omerta over dit onderwerp. Zo zit Saint Hilaire ondergedoken vanwege doodsbedreigingen van dezelfde bende die haar dochter vermoordde.

Groeiend probleem

Dit voorbeeld staat symbool voor een groeiend probleem op Haïti. Uit officiële gegevens van de Verenigde Naties bleek dat het aantal ontvoeringen vorig jaar verdrievoudigde tot 234 gevallen in vergelijking tot 2019. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger, omdat vele Haïtianen de ontvoeringen niet melden uit angst voor vergelding van criminele bendes, aldus Gedeon Jean, directeur van Centre for Human Rights Analysis and Research in Port-au-Prince. Hij zei dat zijn onderzoekscentrum vorig jaar 796 ontvoeringen registreerde. In april dit jaar kwam de non-profitorganisatie uit op minstens 91 gevallen.

In 2004 had Haïti voor het laatste te maken met een grote toename van ontvoeringen en bendegeweld nadat de toenmalige president Jean-Bertrand Aristide bij een volksopstand het land uit vluchtte en een grote chaos achterliet. De Verenigde Naties stuurde toen een vredesmacht om de onrust te beteugelen. Na vijftien jaar vertrokken de blauwhelmen en keerde de criminaliteit op het Caraïbische eiland terug.

Hoewel Saint Hilaire uit de onderste sociale klasse komt, richten de bendes zich normaliter op de middenklasse, zoals leraren, priesters, ambtenaren of eigenaren van kleine bedrijven. Zij beschikken niet over de financiële middelen om lijfwachten te betalen, maar kunnen vaak wel aan voldoende geld komen om zich vrij te kopen bij een ontvoering.

Op 11 april werden er nog zeven geestelijken en drie leken ontvoerd door de bende 400 Mawozo, die één miljoen dollar aan losgeld vroeg in ruil voor hun vrijlating. Inmiddels zijn ze weer op vrije voeten, al is het onduidelijkheid of de omgerekende 820.000 euro is betaald.

Angst

De toename van ontvoeringen leidt bij veel Haïtianen tot angst. De bazen van zeven ondernemersverenigingen kwamen vorige maand met een gezamenlijke verklaring waarin ze de stijgende criminaliteit aan de kaak stelden. Daarnaast steunden zij een landelijke staking om te protesteren tegen de veiligheidscrisis op het Caribische eiland.

De regering van president Jovenel Moïse zegt hard te werken om een ​​einde te maken aan de terreur. Eerder verhoogde zij al het politiebudget en stelde een commissie aan om bendeleden te ontwapenen met een programma om hen terug te laten keren in de maatschappij.

Ook werd de hulp van Colombia ingeschakeld. Het land, dat berucht was om zijn ontvoeringen, heeft de afgelopen twee decennia het aantal ontvoeringen met maar liefst 95 procent teruggedrongen. Nu gaat de anti-ontvoeringseenheid van de Colombiaanse politie Haïti helpen bij de strategie om de bendes aan te pakken.

Luitenant-kolonel Carlos Eduardo Tellez Betancourt vertelde persbureau Reuters afgelopen week dat zijn team van specialisten, na drie maanden onderzoek ter plaatse, een rapport over de ontvoeringscrisis in Haïti had afgeleverd. Zijn conclusie: “Het aantal ontvoeringen is toegenomen omdat bendes sterker zijn geworden.” Tellez liet aan het persbureau weten dat de Haïtiaanse politie vóór 2016 de gegijzelden wist te redden, maar “de bendes zijn nu veel beter bewapend en georganiseerd, waardoor de politie niet meer in staat is deze reddingsoperaties uit te voeren”.

Politiek schuldig

Het rapport gaf ook de politiek de schuld van de groeiende macht van bendes. De instabiliteit van het land is een vruchtbare voedingsbodem voor deze groeperingen. Sinds het dynastieke en extreem dictatoriale Duvalier-regime in 1986 ten val kwam, kende het land zelden stabiliteit.

Een oplossing ligt niet snel in het verschiet, vooral ook omdat er banden zijn tussen de politiek en de bendes. Onder de Haïtianen heerst bovendien een groot wantrouwen jegens de politie. Volgens het rapport van Tellez moet Haïti eerst afrekenen met deze corruptie en de politiecapaciteit voor ontvoeringen vergroten. Zo is de anti-ontvoeringseenheid in Colombia zestig keer zo groot als die van Haïti, terwijl Colombia vijf keer zo veel inwoners heeft als het Caribische eiland.

President Moïse zal zich niet verkiesbaar stellen bij de presidentsverkiezingen dit najaar, dus moet zijn opvolger hiermee aan de slag en dat duurt nog wel even.

