Had Trump moeten weten over Russische premies voor dode Amerikanen?

De kritische vragen over het functioneren van de Amerikaanse president gieren al een week door Washington. Aanleiding is de onthulling vorige week vrijdag door de New York Times dat de Russische inlichtingendienst GRU in Afghanistan geld uitlooft voor het doden van militairen van de internationale coalitie. De dood van minstens drie Amerikaanse militairen zou er het gevolg van zijn geweest.

Het zijn niet alleen Democraten die lastige vragen stellen. De Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney, dochter van ex-vice-president Dick Cheney, nam Trump en zijn medewerkers in een tweet rechtstreeks onder schot: “1. Waarom werden de president en de vice-president niet ingelicht? 2. Wie wist wat en wanneer? 3. Wat is er gedaan om dit te beantwoorden, onze troepen te beschermen en Poetin ter verantwoording te roepen?”

Rookgordijnen

Rond al die vragen heeft het Witte Huis rookgordijnen opgeworpen. In eerste instantie werd volgehouden dat Trump niets was verteld omdat de informatie nog niet keihard was. Maar medewerkers van eerdere presidenten maakten gehakt van dat argument: als de opperbevelhebber alleen iets te horen krijgt over bedreigingen die 100 procent vaststaan, dan gaat het al snel mis.

Na de eerste onthulling volgde nog een stroom details: de regering was er al sinds eind vorig jaar van op de hoogte dat er mogelijk een prijs stond op de hoofden van coalitiemilitairen. De kwestie was serieus genoeg genomen om er de Britse bondgenoot voor te waarschuwen. En als klap op de vuurpijl: de Russische actie werd in februari genoemd in het dagelijkse inlichtingenrapport voor de president.

Heeft Trump dat gelezen en genegeerd, omdat hij geen ruzie wil met Vladimir Poetin? De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft die indruk. “Bij hem leiden alle wegen naar Poetin. Ik vraag me af wat de Russen weten over onze president, politiek, persoonlijk of financieel.”

‘Als dat geen verraad is, dan weet ik het niet meer’

Maar het is ook goed mogelijk dat Trump die dag zijn pakket inlichtingen gewoon niet las. De president staat erom bekend dat hij aan het lezen van lange rapporten een broertje dood heeft. Ook dan komt zijn handelwijze neer op verraad, vindt de Democratische afgevaardigde Seth Moulton. Als die in de tijd dat hij zelf marinier was, een inlichtingenrapport niet had gelezen en daardoor zijn mannen de dood in had gestuurd, zou hij in de gevangenis zijn beland, zei hij in een fractievergadering. “Als dat geen verraad is, dan weet ik het niet meer.”

Donderdag werden na lang aandringen de fractievoorzitters en veiligheidsexperts van het Congres vertrouwelijk ingelicht. En ook de president is alsnog, of opnieuw, op de hoogte gebracht van de beschuldigingen aan het adres van de Russen en de twijfels die er nog zijn. Zijn samenvatting leverde hij zoals gebruikelijk via Twitter: “Het Russische premieverhaal is gewoon weer een verzonnen verhaal van de nepmedia, bedoeld om mij en de Republikeinse Partij te beschadigen.”

Lees ook:

Vrede of niet, Trump wil de Amerikanen weg hebben uit Afghanistan

Amerika probeert met de ondertekening van een vredesdeal met de Taliban morgen een aftocht uit Afghanistan te organiseren. Dat veroorzaakt ongerustheid in Kaboel. ‘Men begint rekening te houden met het ergste scenario.’