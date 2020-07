Hack Twitter veroorzaakt ook in de echte wereld chaos

Twitter heeft woensdagavond te maken gekregen met de grootste hack uit de geschiedenis van het socialemediabedrijf. De accounts van meerdere prominenten en grote bedrijven – onder wie Kanye West, Elon Musk, Barack Obama en Apple – werden tijdelijk overgenomen door oplichters. De zwendelaars vroegen de honderden miljoenen volgers van de gehackte accounts via berichten op het sociale medium om donaties in bitcoins.

In de berichten, die veelal weer zijn verwijderd, stond dat mensen een half uur hadden om 1000 dollar in bitcoins over te maken. Ze zouden vervolgens 2000 dollar ontvangen. Het is onduidelijk hoeveel mensen gedupeerd zijn, maar volgens persbureau Reuters streken de oplichters al meer dan 100.000 dollar aan cryptovaluta op.

Een knap staaltje hackwerk, maar de actie roept uiteraard vragen op. De belangrijkste: wie zit hierachter en hoe kan dit? Het antwoord op die eerste vraag blijft vooralsnog speculeren, maar op de tweede formuleerde Twitter-topman Jack Dorsey donderdag voorzichtig het begin van een antwoord.

Volgens Dorsey vermoedt het bedrijf dat het om een gecoördineerde hackaanval gaat door meerdere personen, gericht op werknemers die toegang hebben tot de systeemsoftware van Twitter. Op deze manier kregen de hackers van binnenuit toegang tot de accounts. Een digitaal paard van Troje dat als het ware Twitter binnendrong en daar toesloeg. Mogelijk was er ook hulp van iemand bij Twitter zelf, zo opperden analytici donderdag.

Blamage

Wat de toedracht ook moge zijn, voor Twitter is de hack een regelrechte blamage. Met name de schaal, snelheid en duur van de hack zullen op het hoofdkantoor in San Francisco voor de nodige slaande deuren en vloekende managers hebben gezorgd. Zeker toen woensdagavond besloten werd álle geverifieerde accounts – accounts van wat bekendere mensen, te herkennen aan het blauwe vinkje – tijdelijk te blokkeren. Voor een bedrijf als Twitter is een dergelijke grootschalige black-out niets minder dan een noodrem die de hele machinekamer van het blauw-witte Twitter-schip tot stilstand brengt.

Nu de aanvankelijke paniek wat is gaan liggen, zullen dezelfde managers die op de rode stopknop drukten, zich dan ook achter de oren krabben. Want wat betekent dit voor Twitter? Het feit dat bij de hack niet gebruikers, maar het bedrijf zelf is geraakt, is op zijn zachtst gezegd alarmerend. Het laat zien dat Twitter zelf zijn beveiliging niet op orde heeft. En daarmee lopen de gegevens en privacy van honderden miljoenen gebruikers risico. Zo is er een grote kans dat de hackers die woensdag toesloegen ook toegang hadden tot de directe berichten die gebruikers onderling naar elkaar kunnen sturen en mogelijk gevoelige informatie bevatten.

Politieke gevolgen

Maar de massa-hack heeft ook grotere, politieke implicaties. Zoals Casey Newton, een techjournalist bij de Amerikaanse technologiewebsite The Verge, woensdag terecht opmerkte, “gaat dit over het indrukwekkende potentieel van Twitter om chaos in de echte wereld te veroorzaken middels imitatie en fraude. Sinds vandaag is dat potentieel realiteit”.

Daarmee legt Newton de vinger op de zere plek. Als een van de belangrijkste moderne communicatiekanalen heeft Twitter een enorm bereik. De invloed van het platform is daardoor niet te onderschatten. De hackers van woensdag waren nog relatief onschuldige types die waarschijnlijk louter op geld uit waren. Maar de consequenties kunnen in de toekomst veel ernstiger zijn. Het scenario waarin een hacker het account van een wereldleider kraakt en overneemt, zal ook bij Twitter inmiddels wel op de bestuurstafel liggen.

De chaos en schade die een losgeslagen gek of een vijandelijke mogendheid in een dergelijke situatie via Twitter zou kunnen veroorzaken, is kolossaal en zou enorme geopolitieke consequenties kunnen hebben: van instortende beurskoersen tot potentiële oorlogsverklaringen. Daarom zal het met het oog op de aanstaande presidentsverkiezingen in de VS – en met de buitenlandse beïnvloeding via sociale media bij de vorige verkiezingen nog vers in het geheugen – bij Twitter binnenskamers vooral gaan over hoe het dit soort hacks in de toekomst kan voorkomen. Voor zijn gebruikers en voor de wereld buiten Twitter.

