Haar vader is senator, maar dat weerhoudt Diana Isakova niet van protesteren tegen Poetin

Het was op een van de eerste lentedagen in het Russische Sotsji dat Diana Isakova besloot de straat op te gaan om zich uit te spreken tegen de ‘speciale militaire operatie’ die het Kremlin een paar weken daarvoor had gelanceerd in Oekraïne. De 25-jarige Russin voelde zich sinds de inval van haar buurland al weken beroerd. “Nadat de oorlog uitbrak, heb ik twee weken gerouwd. Alsof een familielid was overleden. Ik kon amper overeind komen door de stress.”

Naarmate het ongeloof wegebde, groeide bij Isakova het besef dat ze actie wilde ondernemen. “Samen met een vriend besloot ik posters te printen van ‘Putler’ [een portret van Poetin met een Hitlerkapsel en -snor, red.] en die door de stad op te hangen.” Heel goed dacht het tweetal echter niet na toen het de posters wilde verspreiden. “We gingen eigenlijk direct naar het centrum om ze op te plakken”, memoreert Isakova, terwijl ze in een café in het centrum van Moskou zenuwachtig aan de ringen om haar vingers draait. [Dit interview is afgenomen een maand voordat Isakova Rusland heeft verlaten, red.]

Direct gearresteerd

Waar ze geen rekening mee hadden gehouden, is dat er in het stadshart van de luxueuze badplaats aan de Zwarte Zee vrijwel altijd mensen op straat zijn, onder wie ook politieagenten. “Ik werd vrijwel direct gearresteerd. Agenten in burger pakten me ironisch genoeg op bij een muur waar de tekst you can think differently op stond.”

Niet veel later zat Isakova op een politiebureau, waar vijf agenten haar ruim zes uur verhoorden. “Ik was in shock. Terwijl ik daar zat, vroeg ik om een advocaat, maar in plaats daarvan kreeg ik een verklaring voor mijn neus die ze me onder dwang lieten tekenen.” Niet lang daarna lieten ze haar gaan. “Misschien omdat ik dat document ondertekende, of misschien omdat ze erachter kwamen wie mijn vader is.”

Haar vader Eduard Isakov is sinds 2015 senator in de Federatieraad in Moskou, het Russische equivalent van de Eerste Kamer. In die hoedanigheid staat de 48-jarige parlementariër sinds maart dit jaar op de Britse en Europese sanctielijst, omdat hij had ingestemd met het regeringsbesluit om de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk in Oost-Oekraïne officieel te erkennen. Hij is een voorstander van de ‘speciale militaire operatie’ en een onvervalste patriot, die geregeld naar het parlement komt in een colbert met Z-teken, het Russische pro-oorlogssymbool.

Dictator

De invloed van zo’n senator reikt betrekkelijk ver, al denkt Isakova zelf dat haar vader haar niet hoogstpersoonlijk vrijpleitte. “Daarvoor is onze band te slecht. Dat is al zo sinds ik zestien ben. Toen begon ik kritisch na te denken en zijn denkbeelden in twijfel te trekken. Hij was daar niet van gediend en liet dat op agressieve wijze blijken. Hij stelde zich binnen ons gezin sowieso op als een dictator. In die zin is hij zoals veel Russische mannen met gezag. Het enige wat voor hen telt is macht en wreedheid.”

Desalniettemin kwam het nooit tot een definitieve breuk. Isakova woonde als volwassen vrouw zo’n zes jaar in het zomerhuis van haar vader in Sotsji zonder ervoor te betalen. Daarnaast ontving ze een paar jaar terug 1 miljoen roebel, destijds circa 12.500 euro, uit de verkoop van een appartement van haar vader.

“Ja, ik ontving financiële steun, maar dat betekent verder niets. Ik accepteerde de situatie lange tijd zoals ze was. Maar toen de oorlog uitbrak, knapte er iets. Mijn vader wilde niets van mijn standpunt weten en hield vol dat het om een ‘speciale reddingsoperatie’ ging om Russische mensen in de Donbas te beschermen. Toen hij hoorde over mijn protest in Sotsji, was hij woedend.”

Wakkergeschud

Het deed bij Isakova het besef doorbreken dat ze zich te lang had geschikt naar het Poetin-regime waar ook haar vader onderdeel van is. “Ik heb me lange tijd met de politiek en mijn vader verzoend, omdat ik bang en passief was. Maar door deze oorlog ben ik wakkergeschud. Nu wil ik verantwoordelijkheid nemen.” Dat Isakova nu afstand neemt van haar vader is uitzonderlijk. Doorgaans is de druk onder familieleden van Russische politici om zich te conformeren naar het systeem enorm.

Mede daarom zag Isakova geen andere optie dan Rusland op 19 augustus te verlaten. Vanuit het buitenland wil ze een project opzetten onder de naam power of love. “Het wordt een online psychologisch en educatief project om Russen democratische waarden bij te brengen.” Het klinkt veelbelovend, maar van de verdere invulling heeft ze nog geen idee.

Een maand voor haar vertrek uit Rusland lijkt ze zich nog niet te realiseren dat dit een definitieve breuk met haar vader en familie betekent. “Ik wil er nog niet aan denken dat ik wellicht nooit meer naar huis kan omdat ze een rechtszaak tegen me kunnen openen als ik doorga met mijn verzet”, zegt ze met een brok in haar keel. “Ik weet ook niet zeker of dit het allemaal waard is, maar ik moet mijn hart volgen.”

Reactie Eduard Isakov Kort nadat Isakova het land verliet en er twee interviews met haar online kwamen op de Russische tak van de BBC en het Russische online medium Meduza, kwam Eduard Isakov met een reactie. Op zijn kanaal op berichtenservice Telegram liet hij weten dat zijn dochter een ‘verrader’ is, omdat ze zich tegen de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne verzet. Volgens de senator gaf zijn dochter tegen betaling interviews aan ‘buitenlandse agenten’ waarin ze ‘haar vader, familie en moederland verraadde’. Verder stelt hij dat zijn dochter aan psychische problemen lijdt die ‘het moeilijk maken om met haar te communiceren’.

