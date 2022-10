Haar liberale gedachtegoed werd Liz Truss als premier fataal

Een ongeëvenaard moment, zo noemde een BBC-verslaggever het aftreden donderdag van Liz Truss. Slechts 45 dagen overleefde ze als Britse premier. “Dit is de kortste premierschap in de Britse geschiedenis. Haar verkiezingscampagne duurde langer dan haar ambtstijd als premier.” Na een week vol chaos, afgetreden bewindslieden en uitgesproken wantrouwen vertrok de 47-jarige Truss.

Linkse jeugd

In haar zes weken aan de macht profileerde Truss zich als een ferme aanhanger van het liberale gedachtegoed, waardoor sommigen haar als Thatcher 2.0 betitelden. Dat stempel was, kijkend naar haar jeugd, niet vanzelfsprekend: Truss groeide op in Schotland en het noorden van Engeland, als dochter van twee linkse ouders.

In haar studententijd in Oxford schreef Truss zich in bij de centrumlinkse Liberal Democrats. Dat was geen papieren lidmaatschap: ze protesteerde hartstochtelijk tegen het zeer liberale beleid van toenmalig premier Margaret Thatcher en vóór afschaffing van de monarchie. Dat ze zelf de laatste premier zou worden die de hand van koningin Elizabeth zou schudden, hadden weinigen toen kunnen voorspellen.

Met het klimmen der jaren schoven de standpunten van Truss geleidelijk naar rechts. In 1996, hetzelfde jaar waarin zij bij Shell ging werken, sloot ze zich aan bij de Conservatieven. Toen Truss in 2010 het parlement betrad, vervulde ze verschillende ministeriële functies.

Vervallen in middelmatigheid

Steeds meer wierp Truss zich op als een hartstochtelijk voorstander van het Thatcheriaanse gedachtegoed: een zo klein mogelijke staat en lage belastingen, om zo de economie te laten floreren.

In 2012 schreef ze het boek Britannia Unchained, een pleidooi voor een ‘radicaal andere’ liberale politiek, samen met vier andere conservatieve politici, onder wie de vorige week ontslagen minister van financiën Kwasi Kwarteng. Zonder een ingrijpende liberale hervorming met een verlaging van de belastingdruk en minder arbeidsbescherming, zou het Verenigd Koninkrijk ‘het risico lopen te vervallen in middelmatigheid’. Tien jaar later zouden Truss en Kwarteng samen een catastrofaal, maar niet middelmatig te noemen, budgetplan presenteren, waarna het vertrouwen in de Britse overheidsfinanciën instortte.

Naast geloof in Thatchers ideeën bleef Truss de afgelopen jaren óók vertrouwen houden in haar voorganger Boris Johnson, zelfs toen de politieke schandalen rondom zijn persoon zich opstapelden. Het zette de deur van Downing Street 10 op een kiertje. Op 6 september verkozen zo’n 80.000 prominente leden van de Conservatieve Partij Truss tot hun leider – en daarmee ook tot premier.

Storm ging niet liggen

Dat het Verenigd Koninkrijk op dat moment in een penibele situatie verkeerde, met snel stijgende kosten van levensonderhoud, een instortende publieke zorg en een reeks stakingen, deerde haar niet. “Samen kunnen we deze storm uitzitten”, verzekerde Truss in haar eerste speech als premier.

Maar de storm ging niet liggen. Na het ontslag van minister van financiën Kwarteng vertrok gisteren ook binnenlandminister Suella Braverman, na een gelekte e-mail en ruzie over het Britse migratiebeleid.

Zelf vertrekken, dat wilde de strijdlustige politica eigenlijk niet. “Ik ben een vechter, geen wegloper”, bezwoer Truss woensdag nog tijdens een tumultueus debat in het Lagerhuis. Maar de steeds luider worden roep van prominente parlementsleden om af te treden was niet langer te negeren.

Met het aftreden eindigt ook de niet zo lange strijd tussen Truss en een krop sla, die door de Britse tabloid The Daily Star was uitgeroepen. De schandaalkrant begon op 11 oktober een livestream van de slakrop, met de vraag of die het langer zou volhouden dan de premier. ‘De krop sla is officieel langer meegegaan dan Liz Truss, hoera voor de sla’, meldde de krant donderdag spottend op Twitter.

